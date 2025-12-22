Медия без
Спортът по телевизията - 23 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Мемфис Гризлис"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Сиатъл Кракен"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Балкан"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Цървена звезда"

Макс спорт 4

14:30 Футбол: Купа на Африка, Конго - Бенин
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Фенербахче" - "Бешикташ"
22:00 Футбол: Купа на Африка, Тунис - Уганда

Евроспорт 1

14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Золдер
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Золдер

Нова спорт

15:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Хюсейн" - "Ахал"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Сад" - "Шабаб Ал Ахли"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Итихад" - "Насаф"

Макс спорт 1

17:00 Футбол: Купа на Африка, Сенегал - Ботсвана
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Барселона"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Купа на Африка, Нигерия - Танзания
23:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/4-финал, "Арсенал" - "Кристъл Палас"

Ринг

22:45 Футбол: Примейра лига, "Витория" (Гимараеш) - "Спортинг" (Лисабон)

 

