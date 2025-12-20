Четири спорта имат по над 1 млрд. фенове

Спортът е една от най-популярните дейности в света и в него са ангажирани милиарди хора и огромно множество организации. Кои са обаче най-популярните спортове - онези с най-много фенове на планетата?

В изготвената по данни от 2025 г. класация на статистическия сайт Worldatlas безспорен №1 е футболът. Оказва се обаче, че още три спорта имат по над 1 млрд. почитатели по света. Някои от тях дължат челните си позиции на факта, че са популярни в най-многолюдния континент - Азия, други, като тениса - на равномерното разпределение на феновете си по земното кълбо.

И така, кои са десетте най-популярни спорта в света?

Футбол - 3.5 млрд. фенове

(най-популярен в Европа, Южна Америка, Азия, Африка)

Да, няма грешка - половината от населението на Земята харесва Цар Футбол. А световното първенство е най-гледаното спортно събитие. Последният Мондиал 2022 в Катар имаше изумителната аудитория от общо 5 млрд. зрители, от които 1,5 млрд. гледаха финалния мач!

Суперпопулярни и гледани по цял свят са също европейските първенства, Копа Америка и Златната купа на КОНКАКАФ. А мачовете от най-силните национални лиги ежеседмично събират милиарди пред ТВ екраните.

Крикет - 2.5 млрд. фенове

(най-популярен в Азия, Австралия, Великобритания)

Тази игра с бухалка и топка за много европейци изглежда напълно неразбираема. Не и за британците, които са я измислили. Въпреки по-бавното ѝ темпо, напрежението зад всеки удар създава несравнима атмосфера. А смесицата от умения и вълнение я е превърнала в един от най-популярните спортове в страни като Индия, Пакистан, Австралия и Нова Зеландия.

На професионално ниво най-важните турнири са Световната купа и Купата на Азия. Световната купа е на всеки 4 г. Последният финал между Австралия и Индия през 2023 г. получи над 87.6 млрд. минути гледания на живо.

Хокей - 2 млрд. фенове

(най-популярен в Европа, Азия, Австралия, Африка)

Хокеят е разнообразен отборен спорт. Най-популярната му форма е хокей на трева, който се счита за стандартният вариант. Другата разновидност е хокей на лед, а има също и хокей с ролкови кънки. Концепцията за игра с извити стикове и топки съществува от Древен Египет, в Елада и Монголия също са имали подобни игри.

Тенис - 1 млрд. фенове

(най-популярен в Европа, Азия, Северна и Южна Америка)

Това е най-известният ракетен спорт в света, любим на хора от всички възрасти - и за гледане, и за практикуване. Кортовете са много по-малки от игрищата за хокей, крикет или футбол, което го прави по-лесно достъпен. Правилата също са доста опростени.

За огромната популярност дял имат и 4-те най-големи турнира, т.нар. Голям шлем - Australian Open, "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и US Open. Най-старият, най-влиятелен и популярен е "Уимбълдън", започнал през 1877 г. През това лято той бе гледан от над 37 млн. души.

Волейбол - 900 млн. фенове

(най-популярен в Европа, Азия, Америка, Австралия)

Волейболът също се играе на малка площадка, но играта изисква отлична физическа подготовка и бързи рефлекси, за да се предотврати докосването на топката до пода. Това пък дава вълнуващо представление на зрителите, които се умножават непрекъснато. Дял за популярността има и плажният волейбол, който увлича много хора, които искат да го практикуват.

Тенис на маса - 850 млн. фенове

(най-популярен в Азия, Европа, Южна Америка, Африка)

Това е един от най-достъпните спортове, а и не включва толкова движение като тениса. Хората го играят навън, в училища, в обществени центрове, в офиси и т.н. Освен това екипировката и оборудването е много евтино. И точно това го прави шестият най-популярен спорт в света.

Баскетбол - 800 млн. фенове

(най-популярен в Америка, Европа, Близкия Изток, Океания)

Независимо, че НБА е една от най-популярните спортни лиги в света, баскетболът все още е едва на 7-о място в сърцата на феновете. Но известността му се увеличава и заради варианта 3х3, който се играе само на един кош и може да се практикува в дворове на училища, квартални площадки и всякакви по-малки пространства. Баскетболът е най-популярен в САЩ - не само заради НБА, а и заради колежанските първенства.

Бейзбол - 500 млн. фенове

(най-популярен в Америка, Япония, Корея)

САЩ са безспорният фактор за голямата популярност на този спорт. Хора по целия свят следят мачовете в МЛБ. Япония и Южна Корея, някои държави от Южна Америка и Карибския басейн също се гордеят със силна фен база. Голям фактор за популярността на бейзбола, е ангажираността му на коренно ниво с общностите. Много градове и училища имат свои собствени отбори, които хора от всички групи могат да подкрепят.

Ръгби - 475 млн. фенове

(най-популярен в Океания, Южна Африка, Великобритания)

Този силно контактен спорт, известен с интензивната си физическа активност и уникални стратегии, но и с джентълменски дух, наближава фенбаза от половин милиард. Освен класическото ръгби (отбори по 15 души), има и разновидности с 13 играчи (в Ръгби Лийг) и Ръгби-7 (със седем играчи). Последният формат се използва на олимпийските игри.

Няколко са най-престижните турнири в ръгбито. Върхът е Световната купа, на всеки 4 години. Последното издание - във Франция през 2023 г., отчете над 800 млн. тв зрители.

Голф - 450 млн. фенове

(най-популярен в Америка, Европа, Океания)

Въпреки че концепцията му е проста, спортът изисква прецизност, умения и стратегия, което го прави една от най-технически предизвикателните игри. Голфът обаче е сравнително нискоинтензивен, което позволява на хора от всички възрасти да го практикуват. Тази достъпност го прави любим на милиони. Той е много популярен в САЩ, Шотландия, Англия и Австралия, където голф игрищата от най-висок клас са основна атракция. Но навлиза все повече в страни като Южна Корея, Япония и Китай, затова фенбазата му в Азия нарасна сериозно.