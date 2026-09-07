Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 септември)

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ПОНЕДЕЛНИК, 14 септември

Спорт

Ринг

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Украйна - Португалия

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Сърбия - Нидерландия

22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Словения - Гърция

bTV Action

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, България - Израел

Футбол

Нова спорт

16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нефтчи" - "Ал Кува Ал Джавия"

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шамал" - "Ал Итихад"

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Кадисия" - "Ал Уасъл"

Диема спорт

17:45 Втора лига: "Хебър" - "Етър"

20:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Септември" (София)

Макс спорт 2

19:30 Серия А: "Комо" - "Парма"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Торино" - "Рома"

21:45 Серия А: "Интер" - "Удинезе"

Диема спорт 3

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Пахтакор"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Нюкасъл"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Бетис"

ВТОРНИК, 15 септември

Футбол

Диема спорт 2

12:55 Елитна Шампионска лига на Азия: "Теджън" - "Киото Санга"

19:00 Купа на елита на БФС: жребий

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Тотнъм"

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашима Антлърс" - "Нюкасъл Джетс"

15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор" - "Бурирам Юнайтед"

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Аин" - "Ал Насър"

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Ипсуич" - "Арсенал"

Нова спорт

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гамба" (Осака) - "Конг Ан Ханой"

16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Аркадаг" - "Ал Мухарак"

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Уест Хем" - "Фулъм"



Диема спорт

18:30 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Несебър"

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Рединг" - "Брентфорд"

Макс спорт 3

19:00 Купа на Италия, II кръг: "Дженоа" - "Сюдтирол"

22:00 Купа на Италия, II кръг: "Фиорентина" - "Пиза"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Еспаньол"

22:30 Ла Лига: "Елче" - "Реал" (Мадрид)

01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Платенсе" - "Флуминензе"

03:30 Копа Судамерикана, 1/4-финал, реванш: "Сао Пауло" - "Бока Хуниорс"

Спорт

Евроспорт 1

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, I етап

Макс спорт 2

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Северна Македония - Португалия

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Украйна

Ринг

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Германия

22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Италия

Макс спорт 1

22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Нидерландия - Финландия

СРЯДА, 16 септември

Футбол

Нова спорт

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Сеул" - "Персиб Бандунг"

15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Виетел" - "Мелбърн Виктори"

19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Нахда" - "Ал Таавун"

21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Райан" - "Ал Файсали"

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джеонбук" - "Кашива Рейсол"

15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Порт" - "Висел Кобе"

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Ковънтри" - "Астън Вила"

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - ЦСКА

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Евертън" - "Уулвърхемптън"

Ринг

19:45 Лига Европа: "Омония" - "Селта"

22:00 Лига Европа: "Андерлехт" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Арарат-Армения" - "Спарта" (Прага)

22:00 Лига Европа: "Съндърланд" - АЗ "Алкмаар"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"

22:30 Ла Лига: "Барселона" - "Сантандер"

01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Лига де Кито" - "Палмейрас"

bTV Action

22:00 Лига Европа: "Милан" - "Бенфика"

Макс спорт 2

22:00 Лига Европа: "Олимпиакос" - "Ягелония"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"

Спорт

Евроспорт 1

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, II етап

16:30 Колоездене (мъже): ГП на Валония

18:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, I етап

Ринг

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Дания - Сърбия

bTV Action

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - България

Макс спорт 1

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Румъния

22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Словения

ЧЕТВЪРТЪК, 17 септември

Футбол

Диема спорт 3

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Мачида Зелвия" - "Свай Риенг"

15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Шанхай Шънхуа" - "Тампайнс Роувърс"

Нова спорт

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Аделаида Юнайтед" - "Тай По"

15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Пном Пен Краун" - "Кучинг Сити"

22:00 Англия, Лига 1: АФК "Уимбълдън" - "Милтън Кийнс Донс"

bTV Action

19:45 Лига Европа: ОФИ (Крит) - "Хофенхайм"

22:00 Лига Европа: "Бешикташ" - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Левски" - "Ред Бул" (Залцбург)

22:00 Лига Европа: "Реал Сосиедад" - "Борнемут"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Бетис" - "Хетафе"

22:30 Ла Лига: "Малага" - "Виляреал"

03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Фламенго" - "Индепендиенте дел Вале"

Диема спорт 2

21:30 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Манчестър Сити" - "Норич"

Макс спорт 2

22:00 Лига Европа: "Ювентус" - НЕК "Неймеген"

Спорт

Макс спорт 1

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", I ден

Евроспорт 1

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, III етап

17:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, II етап

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Сърбия - Белгия

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, I ден

Ринг

22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Италия - Словения

ПЕТЪК, 18 септември

Спорт

Диема спорт 3

08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №1

10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №2

16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, мач №1

18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, мач №2

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Австрия, първа тренировка

17:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, 1/2-финал, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

20:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, 1/2-финал, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 1

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", II ден

Евроспорт 2

14:30 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Чунцин, скорост

22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, II ден

Евроспорт 1

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, IV етап

16:30 Колоездене (мъже): Шампионат на Фландрия

18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, III етап

Макс спорт 3

15:50 11:35 Moto GP: ГП на Австрия, тренировка

bTV Action

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №1

19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №2

Диема спорт

23:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №1

01:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №2

Футбол

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Волфсбург" - "Дармщат"

21:45 Лига 1: "Монако" - "Ланс"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Магдебург"

22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Челси"

Диема спорт

20:00 Първа лига: "Славия" - "ЦСКА 1948"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Унион" (Берлин)

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Монца" - "Сасуоло"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Елче"

СЪБОТА, 19 септември

Спорт

Диема спорт 3

06:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №3

08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №4

10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №5

Евроспорт 1

09:00 Триатлон: PTO Тур, Фрежус Сен-Рафаел

16:00 Колоездене (мъже): "Супер 8 Класик"

18:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, IV етап

21:45 Маунтинбайк (жени): СК в Солджър Холоу, крос кънтри на късо трасе

22:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Солджър Холоу, крос кънтри на късо трасе

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Австрия, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Австрия, квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австрия, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Австрия, спринт

17:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, мач за 3-то място

20:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, финал

03:00 ММА: UFC 331, Джошуа Ван - Алешандре Пантожа

bTV

13:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №3

Евроспорт 2

14:30 Катерене: Световни серии, Чунцин, скорост, щафета

15:30 Мотоциклетизъм: "Бол д'Ор", състезание за издръжливост

20:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, III ден

23:00 Мотоциклетизъм: "Бол д'Ор", състезание за издръжливост

bTV Action

15:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №4

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №5

Макс спорт 1

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", III ден

02:30 НАСКАР: Бристол

Нова спорт

15:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Германия - Хърватия, мач №1

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Германия - Хърватия, мач №2

19:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Ховентут" - "Баскония"

22:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Валенсия" - "Барселона"

БНТ 3

15:35 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Зандворт, спринт

17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, прескачане на препятствия, финали

Диема спорт

21:30 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №3

22:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №4

00:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №5

Футбол

Диема спорт

14:00 Първа лига: "Дунав" - "Ботев" (Враца)

16:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Ботев" (Пловдив)

19:00 Първа лига: "Арда" - "Черно море"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Астън Вила"

17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Арсенал"

19:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Ковънтри"

21:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Херта" (Берлин)

Диема спорт 3

14:30 Чемпиъншип: "Милоул" - "Уест Хем"

17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Хъл Сити"

19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Борусия" (Дортмунд)

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Рен"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Райо Валекано"

17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Алавес"

19:30 Ла Лига: "Селта" - "Сантандер"

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Барселона"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Болоня" - "Торино"

19:00 Серия А: "Рома" - "Интер"

21:45 Серия А: "Венеция" - "Лацио"

НЕДЕЛЯ, 20 септември

Спорт

Евроспорт 2

05:30 Мотокрос: СШ в Австралия, MX2, първо състезание

06:30 Мотокрос: СШ в Австралия, MXGP, първо състезание

07:30 Мотоциклетизъм: "Бол д'Ор", състезание за издръжливост

08:30 Мотокрос: СШ в Австралия, MX2, второ състезание

09:30 Мотокрос: СШ в Австралия, MXGP, второ състезание

10:30 Мотоциклетизъм: "Бол д'Ор", състезание за издръжливост

16:30 Конен спорт: Лига на нациите, Сен Тропе, прескачане на препятствия

20:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, IV ден

Евроспорт 1

07:00 Трейл: "Голдън Трейл", Миоко

15:50 Колоездене (жени): СП в Монреал, часовник

19:35 Колоездене (мъже): СП в Монреал, часовник

22:30 Маунтинбайк (жени): СК в Солджър Холоу, олимпийско крос кънтри

00:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Солджър Холоу, олимпийско крос кънтри

Макс спорт 2

10:30 Moto GP: ГП на Австрия, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Австрия, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Австрия, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Австрия, състезание

20:00 НФЛ: "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Питсбърг Стийлърс"

23:20 НФЛ: "Аризона Кардиналс" - "Сиатъл Сийхоукс"

Макс спорт 1

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3

15:05 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Зандворт, спринт

17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, прескачане на препятствия, финали

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, финал

22:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чили - Испания, мач №5

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Фиорентина" - "Наполи"

16:00 Серия А: "Фрозиноне" - "Комо"

19:00 Серия А: "Ювентус" - "Аталанта"

21:45 Серия А: "Милан" - "Лече"

Диема спорт 3

14:00 Чемпиъншип: "Уулвърхемптън" - "Уест Бромич"

16:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Съндърланд"

18:30 Бундеслига: "Шалке 04" - "Елверсберг"

20:30 Бундеслига: "Падерборн" - "Хофенхайм"

Нова спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Санкт Паули"

16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - РБ (Лайпциг)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Малага"

17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Бетис"

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Леванте"

02:00 МЛС: "Интер Маями" - "Сан Диего"

Диема спорт

15:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив 1929" (София)

17:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - ЦСКА

20:30 Втора лига: "Етър" - "Черноморец 1919" (Бургас)

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Ливърпул"

18:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Манчестър Юнайтед"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Пари Сен Жермен"