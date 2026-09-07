Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 14 септември
Спорт
Ринг
16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Украйна - Португалия
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Сърбия - Нидерландия
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Словения - Гърция
bTV Action
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, България - Израел
Футбол
Нова спорт
16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нефтчи" - "Ал Кува Ал Джавия"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шамал" - "Ал Итихад"
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Кадисия" - "Ал Уасъл"
Диема спорт
17:45 Втора лига: "Хебър" - "Етър"
20:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Септември" (София)
Макс спорт 2
19:30 Серия А: "Комо" - "Парма"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Торино" - "Рома"
21:45 Серия А: "Интер" - "Удинезе"
Диема спорт 3
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Пахтакор"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Нюкасъл"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Бетис"
ВТОРНИК, 15 септември
Футбол
Диема спорт 2
12:55 Елитна Шампионска лига на Азия: "Теджън" - "Киото Санга"
19:00 Купа на елита на БФС: жребий
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Тотнъм"
Диема спорт 3
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашима Антлърс" - "Нюкасъл Джетс"
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор" - "Бурирам Юнайтед"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Аин" - "Ал Насър"
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Ипсуич" - "Арсенал"
Нова спорт
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гамба" (Осака) - "Конг Ан Ханой"
16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Аркадаг" - "Ал Мухарак"
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Уест Хем" - "Фулъм"
Диема спорт
18:30 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Несебър"
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Рединг" - "Брентфорд"
Макс спорт 3
19:00 Купа на Италия, II кръг: "Дженоа" - "Сюдтирол"
22:00 Купа на Италия, II кръг: "Фиорентина" - "Пиза"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Еспаньол"
22:30 Ла Лига: "Елче" - "Реал" (Мадрид)
01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Платенсе" - "Флуминензе"
03:30 Копа Судамерикана, 1/4-финал, реванш: "Сао Пауло" - "Бока Хуниорс"
Спорт
Евроспорт 1
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, I етап
Макс спорт 2
16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Северна Македония - Португалия
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Украйна
Ринг
20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Германия
22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Италия
Макс спорт 1
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Нидерландия - Финландия
СРЯДА, 16 септември
Футбол
Нова спорт
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Сеул" - "Персиб Бандунг"
15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Виетел" - "Мелбърн Виктори"
19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Нахда" - "Ал Таавун"
21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Райан" - "Ал Файсали"
Диема спорт 3
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джеонбук" - "Кашива Рейсол"
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Порт" - "Висел Кобе"
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Ковънтри" - "Астън Вила"
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - ЦСКА
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Евертън" - "Уулвърхемптън"
Ринг
19:45 Лига Европа: "Омония" - "Селта"
22:00 Лига Европа: "Андерлехт" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа: "Арарат-Армения" - "Спарта" (Прага)
22:00 Лига Европа: "Съндърланд" - АЗ "Алкмаар"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"
22:30 Ла Лига: "Барселона" - "Сантандер"
01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Лига де Кито" - "Палмейрас"
bTV Action
22:00 Лига Европа: "Милан" - "Бенфика"
Макс спорт 2
22:00 Лига Европа: "Олимпиакос" - "Ягелония"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"
Спорт
Евроспорт 1
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, II етап
16:30 Колоездене (мъже): ГП на Валония
18:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, I етап
Ринг
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Дания - Сърбия
bTV Action
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - България
Макс спорт 1
20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Румъния
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Чехия - Словения
ЧЕТВЪРТЪК, 17 септември
Футбол
Диема спорт 3
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Мачида Зелвия" - "Свай Риенг"
15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Шанхай Шънхуа" - "Тампайнс Роувърс"
Нова спорт
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Аделаида Юнайтед" - "Тай По"
15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Пном Пен Краун" - "Кучинг Сити"
22:00 Англия, Лига 1: АФК "Уимбълдън" - "Милтън Кийнс Донс"
bTV Action
19:45 Лига Европа: ОФИ (Крит) - "Хофенхайм"
22:00 Лига Европа: "Бешикташ" - "Олимпик" (Марсилия)
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа: "Левски" - "Ред Бул" (Залцбург)
22:00 Лига Европа: "Реал Сосиедад" - "Борнемут"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Бетис" - "Хетафе"
22:30 Ла Лига: "Малага" - "Виляреал"
03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш: "Фламенго" - "Индепендиенте дел Вале"
Диема спорт 2
21:30 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Манчестър Сити" - "Норич"
Макс спорт 2
22:00 Лига Европа: "Ювентус" - НЕК "Неймеген"
Спорт
Макс спорт 1
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", I ден
Евроспорт 1
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, III етап
17:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, II етап
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Сърбия - Белгия
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, I ден
Ринг
22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Италия - Словения
ПЕТЪК, 18 септември
Спорт
Диема спорт 3
08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №1
10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №2
16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, мач №1
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, мач №2
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Австрия, първа тренировка
17:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, 1/2-финал, "Олимпиакос" - "Фенербахче"
20:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, 1/2-финал, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 1
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", II ден
Евроспорт 2
14:30 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Чунцин, скорост
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, II ден
Евроспорт 1
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): Шампионат на Фландрия
18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, III етап
Макс спорт 3
15:50 11:35 Moto GP: ГП на Австрия, тренировка
bTV Action
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №2
Диема спорт
23:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №1
01:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №2
Футбол
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Волфсбург" - "Дармщат"
21:45 Лига 1: "Монако" - "Ланс"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Магдебург"
22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Челси"
Диема спорт
20:00 Първа лига: "Славия" - "ЦСКА 1948"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Унион" (Берлин)
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Монца" - "Сасуоло"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Елче"
СЪБОТА, 19 септември
Спорт
Диема спорт 3
06:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №3
08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №4
10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №5
Евроспорт 1
09:00 Триатлон: PTO Тур, Фрежус Сен-Рафаел
16:00 Колоездене (мъже): "Супер 8 Класик"
18:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, IV етап
21:45 Маунтинбайк (жени): СК в Солджър Холоу, крос кънтри на късо трасе
22:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Солджър Холоу, крос кънтри на късо трасе
Макс спорт 2
11:00 Moto GP: ГП на Австрия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Австрия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австрия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Австрия, спринт
17:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, мач за 3-то място
20:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, финал
03:00 ММА: UFC 331, Джошуа Ван - Алешандре Пантожа
bTV
13:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №3
Евроспорт 2
14:30 Катерене: Световни серии, Чунцин, скорост, щафета
15:30 Мотоциклетизъм: "Бол д'Ор", състезание за издръжливост
20:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, III ден
23:00 Мотоциклетизъм: "Бол д'Ор", състезание за издръжливост
bTV Action
15:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №4
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №5
Макс спорт 1
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", III ден
02:30 НАСКАР: Бристол
Нова спорт
15:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Германия - Хърватия, мач №1
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Германия - Хърватия, мач №2
19:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Ховентут" - "Баскония"
22:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Валенсия" - "Барселона"
БНТ 3
15:35 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Зандворт, спринт
17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, прескачане на препятствия, финали
Диема спорт
21:30 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №3
22:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №4
00:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №5
Футбол
Диема спорт
14:00 Първа лига: "Дунав" - "Ботев" (Враца)
16:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Ботев" (Пловдив)
19:00 Първа лига: "Арда" - "Черно море"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Астън Вила"
17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Арсенал"
19:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Ковънтри"
21:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Херта" (Берлин)
Диема спорт 3
14:30 Чемпиъншип: "Милоул" - "Уест Хем"
17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Хъл Сити"
19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Борусия" (Дортмунд)
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Рен"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Райо Валекано"
17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Алавес"
19:30 Ла Лига: "Селта" - "Сантандер"
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Барселона"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Болоня" - "Торино"
19:00 Серия А: "Рома" - "Интер"
21:45 Серия А: "Венеция" - "Лацио"
НЕДЕЛЯ, 20 септември
Спорт
Евроспорт 2
05:30 Мотокрос: СШ в Австралия, MX2, първо състезание
06:30 Мотокрос: СШ в Австралия, MXGP, първо състезание
07:30 Мотоциклетизъм: "Бол д'Ор", състезание за издръжливост
08:30 Мотокрос: СШ в Австралия, MX2, второ състезание
09:30 Мотокрос: СШ в Австралия, MXGP, второ състезание
10:30 Мотоциклетизъм: "Бол д'Ор", състезание за издръжливост
16:30 Конен спорт: Лига на нациите, Сен Тропе, прескачане на препятствия
20:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, IV ден
Евроспорт 1
07:00 Трейл: "Голдън Трейл", Миоко
15:50 Колоездене (жени): СП в Монреал, часовник
19:35 Колоездене (мъже): СП в Монреал, часовник
22:30 Маунтинбайк (жени): СК в Солджър Холоу, олимпийско крос кънтри
00:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Солджър Холоу, олимпийско крос кънтри
Макс спорт 2
10:30 Moto GP: ГП на Австрия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Австрия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Австрия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Австрия, състезание
20:00 НФЛ: "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Питсбърг Стийлърс"
23:20 НФЛ: "Аризона Кардиналс" - "Сиатъл Сийхоукс"
Макс спорт 1
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", IV ден
БНТ 3
15:05 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Зандворт, спринт
17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, прескачане на препятствия, финали
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Суперкупа на Испания, финал
22:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чили - Испания, мач №5
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Фиорентина" - "Наполи"
16:00 Серия А: "Фрозиноне" - "Комо"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Аталанта"
21:45 Серия А: "Милан" - "Лече"
Диема спорт 3
14:00 Чемпиъншип: "Уулвърхемптън" - "Уест Бромич"
16:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Съндърланд"
18:30 Бундеслига: "Шалке 04" - "Елверсберг"
20:30 Бундеслига: "Падерборн" - "Хофенхайм"
Нова спорт
14:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Санкт Паули"
16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - РБ (Лайпциг)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Малага"
17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Бетис"
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Леванте"
02:00 МЛС: "Интер Маями" - "Сан Диего"
Диема спорт
15:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив 1929" (София)
17:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - ЦСКА
20:30 Втора лига: "Етър" - "Черноморец 1919" (Бургас)
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Ливърпул"
18:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Пари Сен Жермен"