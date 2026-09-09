Шампионът бе детрониран в най-късния мач в историята на US Open

Американският тенисист Бен Шелтън постигна най-паметната победа в кариерата си. 23-годишният левичар от Атланта надделя над действащия шампион Карлос Алкарас с 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10-7) и го детронира на 1/4-финалите от тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ.

Мачът на централния корт "Артър Аш" продължи четири часа и половина и приключи в 3:33 ч. местно време в Ню Йорк, превръщайки се в най-късния двубой в историята на US Open. Досега рекордът в последния за годината турнир от Големия шлем принадлежеше на друга среща с участието на Алкарас - през 2024 г. той спаси мачбол, преди да елиминира в пет сета Яник Синер, приключвайки в 2:50 ч. след полунощ.

Този път 23-годишният испанец не успя да повтори подвига и сдаде титлата. В дългия тайбрек на решаващия сет Карлитос първо изостана с минипробив, след това обърна резултата в своя полза и поведе с 5:3, но после спечели само две от следващите седем точки и изгледа безпомощно как опонентът му реализира първия си мачбол с ас.

Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL — US Open Tennis (@usopen) 9 септември 2026 г.

"За мен винаги всичко е заради хората в публиката. Независимо дали става дума за моите треньори и екипа ми там, за всичките ми приятели и семейство или дори за град Ню Йорк, който тази нощ остана тук до 3 часа сутринта. Със своите скандирания до самия край публиката ми донесе победата тази вечер", коментира изтощеният, но широко усмихнат Бен в краткото среднощно ТВ интервю на корта.

За Шелтън това беше първа победа в кариерата срещу тенисист от Топ 3 на света. Класирайки се за 1/2-финалите, той гарантира, че домакините ще имат свой представител във финала, тъй като негов опонент на следващото стъпало ще бъде сънародникът му Франсис Тиафоу. По-рано снощи самият той спечели не по-малко драматичен 1/4-финал срещу друг американец - Алекс Микелсън, осъществявайки обрат от 0-2 сета - 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10-6) след 4:39 ч. битка на корта.

Другите двама претенденти за място в мача за трофея ще бъдат определени късно тази вечер. Последните два 1/4-финала противопоставят Александър Зверев - Ботик ван де Зандсхулп и Карен Хачанов - Александер Блокс.