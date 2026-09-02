Монфис навърши 40 с победа в Ню Йорк

Повечето хора празнуват 40-ия си рожден ден в тесен семеен кръг. Ако изобщо го празнуват - по различни суеверни причини. Тенис ветеранът Гаел Монфис пък показа алтернативен начин да бъде отбелязан поводът - с победа в Големия шлем.

Роденият на 1 септември 1986 г. французин започна своето прощално участие в Откритото първенство на САЩ с фантастичен обрат срещу парагваеца Адолфо Даниел Вайехо - 2:6, 6:1, 6:2, 6:0 на втория по големина корт в Ню Йорк "Луис Армстронг".

Бившият №6 в света беше бурно аплодиран от над 14 000 зрители по трибуните, които изпяха и акапелна версия на Happy Birthday на рожденика. Сред тях беше и неговата съпруга - двукратната 1/2-финалистка на "Уимбълдън" Елина Свитолина, която също преодоля успешно I кръг в Голямата ябълка.

The U.S. Open crowd singing Happy Birthday to Gael Monfils after his win. 🥰



He just became the oldest man to win a singles match at the U.S. Open in more than 30 years.



His wife Elina Svitolina singing along as well.



Beautiful moment. ❤️ pic.twitter.com/8tjDi4b5im — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 2 септември 2026 г.

В последния половин век има още само един тенисист, който е печелил мач на US Open на 40-годишна възраст - Джими Конърс. Изумителното е, че американската легенда го прави също в деня, в който навършва 40 - на 2 септември 1992 г.

"Да играя на 40-ия си рожден ден е много специално - каза на микрофона бившият 1/2-финалист във "Флашинг Медоус", който още миналата година обяви, че ще се пенсионира от тениса в края на настоящия сезон. - Атмосферата в Ню Йорк винаги е наелектризирана - чувствам се страхотно тук. Винаги се опитвам да играя страхотен тенис и да направя страхотно шоу за вас. Вие сте страхотни - нека продължим така и за втория кръг!"

In the last 40 years, only two men have won a match at the US Open after turning 40:



- Jimmy Connors, the day he turned 40

- Gael Monfils, the day he turned 40 pic.twitter.com/5y7UrNotlH — Bastien Fachan (@BastienFachan) 2 септември 2026 г.

На следващото стъпало Монфис ще се изправи срещу поставения под №14 представител на домакините Лърнър Тиен. На старта на основната схема 20-годишният американец се справи в три сета с португалеца Нуно Боржеш - 6:4, 6:1, 6:2.

"Не исках да загубя в първия кръг, това е сигурно - добави Гаел, който разкри, че е получил часовник от жена си като подарък за рождения ден. - Някак си чувствах, че дори и след небрежния старт, мога да се справя по-добре. Продължих да нанасям удари, като бях гъвкав с бекхенда си, опитвах се да използвам форхенда си. Ритъмът ми беше налице, а в такива моменти съм толкова уверен, че сякаш мога да превключа на автопилот."