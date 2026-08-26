Звездните дуети отпаднаха бързо от US Open

ЕПА/БГНЕС Серена Уилямс и Карлос Алкарас се поздравяват за спечелена точка в мача с Белинда Бенчич и Флавио Коболи

Двата звездни дуета в турнира на смесени двойки на US Open отпаднаха рано и лишиха организаторите от очаквания огромен интерес за следващите фази на шоуто в Ню Йорк. Поставените под №1 Новак Джокович и Арина Сабаленка загубиха още на старта, а Серена Уилямс и Карлос Алкарас - във втория си мач.

Сръбско-беларуската двойка отстапъ с дълъг тайбрек - 4:1, 2:4, 2:10, от Хенри Патън (Вбр) и Катерина Синякова (Чех). 24-кратният шампион от шлема Джокович и шампионката на US Open при жените в последните две години започнаха много силно в откриващия сет. После обаче водачката в ранглистата при женските двойки Синякова и партньорът ѝ изравниха, а в тайбрека до 10 т. доминираха изцяло, за да отстранят двете звезди.

What is this level from Djokovic and Sabalenka?? 🔥🔥🔥pic.twitter.com/1u1SxR3srA — Danny (@DjokovicFan_) 25 август 2026 г.

С още по-голям интерес американската публика очакваше представянето на завърналата се след 4 години Серена Уилямс. Тя бе в дует със завърналия се пък след 4-месечно лечение на травма в китката Карлос Алкарас. Двамата бивши №1 спечелиха дебютния си мач като тандем срещу Ерин Роулиф (НЗел) и Лойд Гаспул (Вбр) с 5:4, 4:1 и това остана единственият им успех. Веднага следнего те бяха елиминирани от Белинда Бенчич (Швейц) и Флавио Коболи (Ит) с 5:4 (4), 4:1.

Преди мача Коболи нарече съперниците си „кралицата на тениса и кралят на настоящето“. Звездният дует с общо осем титли на сингъл от US Open обаче не успя да се противопостави и отпадна за разочарование на феновете на корт „Артър Аш“, които твърдо бяха на тяхна страна.

UNBELIEVABLE POINT 😱



Carlos Alcaraz and Serena Williams put on a show 🔥 pic.twitter.com/R7v4AlJ57Y — SportsCenter (@SportsCenter) 25 август 2026 г.

„Никога не съм очаквала да се върна на този корт - каза Уилямс след първия си мач във "Флъшинг Медоус" от 2022 г. насам. - Никога не съм мислила, че това ще се случи.“

Тя има "уайлд кард" за турнира при женските двойки с кака си Винъс, но няма да играе на сингъл, докато Алкарас планира да си върне титлата при мъжете, особено при отсъствието на контузения световен №1 Яник Синер. Испанецът обаче призна, че е бил леко "поръждясал" при завръщането си.

„Мисля, че всички видяха: направих двойна грешка още при първата точка - каза Алкарас. - Бях наистина, наистина нервен. Отсъствах четири месеца... почти забравих какво е чувството.“

Шоу турнирът на смесените двойки включва в първите три кръга (до полуфиналите включително) мачове със сетове до 4 гейма (тайбрек при 4:4) и дълъг 10-точков тайбрек вместо трети сет. Едва финалът тази нощ ще бъде като обичаен мач, с традиционни сетове до шест гейма. Шампионите ще получат $1 млн.

Към Бенчич и Коболи в 1/4-финалите се присъединиха още украино-френското семейство Елина Свитолина и Гаел Монфис; руснаците Мира Андреева и Андрей Рубльов; и чехите Каролина Мухова и Якуб Меншик.