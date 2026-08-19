US Open не даде "уайлд кард" на Григор Димитров

ЕПА/БГНЕС архив За разлика от организаторите на "Уимбълдън", тези на US Open не поканиха Григор Димитров в основната схема.

Григор Димитров остана извън списъка с тенисисти, които получават "уайлд кард" за основната схема на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк. Така 35-годишният българин ще трябва да преодолее три кръга квалификации, за да играе в последния за годината турнир от Големия шлем.

Организаторите на US Open обявиха имената на седем от осемте играчи, които взимат поканите. Петима от тях са млади американски таланти: Мартин Дам, Майкъл Джън, Джей Джей Уулф, Себастиан Горзни и Джак Кенеди. Другите двама са французинът Гаел Монфис и австралиецът Алексей Попирин по силата на споразумение с федерациите на страните им.

Последната WC ще бъде връчена допълнително, но със сигурност няма да е за Димитров. Той фигурира в листата за пресявките, които започват идния понеделник (24 август) в комплекса "Флашинг Медоус". Мачовете от основната схема пък стартират другата неделя (30 август).

Main draw singles wild card recipients are ready 👀 pic.twitter.com/kamFD96jSY — US Open Tennis (@usopen) 18 август 2026 г.

За последно Григор игра през миналата седмица на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, където се включи с "уайлд кард", но отпадна в I кръг след допуснат обрат срещу Себастиан Баес. Преди това първата ни ракета (понастоящем №138 в света) стигна до 1/8-финал на "АТР 250" в Бостад през юли.

Димитров имаше покана и за "ATP 250" в Лос Кабос, но му се наложи да се оттегли заради контузия в крака. През този сезон ветеранът от Хасково участва с "уайлд кард" в основната схема на "Уимбълдън", където достигна до IV кръг. Преди това той игра квалификации за "Ролан Гарос", но загуби още на първото стъпало срещу Жайме Фария.

През 2025 г. най-добрият български тенисист не участва на US Open заради тежката травма в гръдната мускулатура. Затова тази година той няма да защитава точки в Ню Йорк и теоретично може само да надгражда актива си в ранглистата на АТР.