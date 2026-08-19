Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

US Open не даде "уайлд кард" на Григор Димитров

Българинът трябва да мине 3 кръга квалификации за място в последния турнир от Големия шлем

Днес, 08:57
За разлика от организаторите на "Уимбълдън", тези на US Open не поканиха Григор Димитров в основната схема.
ЕПА/БГНЕС архив
За разлика от организаторите на "Уимбълдън", тези на US Open не поканиха Григор Димитров в основната схема.

Григор Димитров остана извън списъка с тенисисти, които получават "уайлд кард" за основната схема на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк. Така 35-годишният българин ще трябва да преодолее три кръга квалификации, за да играе в последния за годината турнир от Големия шлем.

Организаторите на US Open обявиха имената на седем от осемте играчи, които взимат поканите. Петима от тях са млади американски таланти: Мартин Дам, Майкъл Джън, Джей Джей Уулф, Себастиан Горзни и Джак Кенеди. Другите двама са французинът Гаел Монфис и австралиецът Алексей Попирин по силата на споразумение с федерациите на страните им.

Последната WC ще бъде връчена допълнително, но със сигурност няма да е за Димитров. Той фигурира в листата за пресявките, които започват идния понеделник (24 август) в комплекса "Флашинг Медоус". Мачовете от основната схема пък стартират другата неделя (30 август).

За последно Григор игра през миналата седмица на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, където се включи с "уайлд кард", но отпадна в I кръг след допуснат обрат срещу Себастиан Баес. Преди това първата ни ракета (понастоящем №138 в света) стигна до 1/8-финал на "АТР 250" в Бостад през юли.

Димитров имаше покана и за "ATP 250" в Лос Кабос, но му се наложи да се оттегли заради контузия в крака. През този сезон ветеранът от Хасково участва с "уайлд кард" в основната схема на "Уимбълдън", където достигна до IV кръг. Преди това той игра квалификации за "Ролан Гарос", но загуби още на първото стъпало срещу Жайме Фария.

През 2025 г. най-добрият български тенисист не участва на US Open заради тежката травма в гръдната мускулатура. Затова тази година той няма да защитава точки в Ню Йорк и теоретично може само да надгражда актива си в ранглистата на АТР.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров, US Open

Още новини по темата

Григор Димитров отпадна горчиво от "Мастърс" в Синсинати
14 Авг. 2026

Григор Димитров започва срещу №48 в Синсинати
12 Авг. 2026

Григор Димитров: Още по-мотивиран съм в края на кариерата
31 Юли 2026

Григор Димитров се оттегли от турнира в Мексико
28 Юли 2026

Григор Димитров започва в Лос Кабос срещу сензация от "Ролан Гарос"
26 Юли 2026

Португалец спря Григор Димитров на 1/8-финал
15 Юли 2026

Григор Димитров пречупи чех на "АТР 250" в Швеция
14 Юли 2026

Сензацията Носкова вдигна трофея на "Уимбълдън"
11 Юли 2026

"Уимбълдън" стигна до първия си чешки финал
09 Юли 2026

Григор Димитров: Мечтата ми за титла от Шлема никога не си е отивала
07 Юли 2026

Болезнена загуба спря похода на Григор Димитров на "Уимбълдън"
06 Юли 2026

Григор Димитров спечели мач шедьовър на "Уимбълдън"
05 Юли 2026

Григор Димитров: Водя битка основно със себе си
03 Юли 2026

Григор Димитров се прероди на "Уимбълдън"
02 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки