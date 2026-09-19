Ефектът "Григор Димитров" не стигна на България за елита на Купа "Дейвис"

bTV Action стопкадър Григор Димитров е седнал разочарован на стола за почивка, а капитанът Валентин Димов го мотивира след пропусната възможност в мача срещу Холгер Руне.

България беше на един сет разстояние от победа като гост на Дания в Световна група I на турнира за Купа "Дейвис" и изкачване в най-елитната дивизия на световното отборно първенство по тенис за мъже. Вместо това обаче тимът ни отстъпи с 2-3 в мача в копенхагенското предградие Хилерьод и в началото на 2027 г. ще играе плейоф за оставане във второто ниво на глобалната надпревара.

Двубоят в зала "Роял Стейдж" ознаменува дългоочакваното завръщане на Григор Димитров в националния отбор след 11-годишна пауза. И именно първата ни ракета имаше шанс да затвори срещата и да изведе състава на капитана Валентин Димов до крайния успех.

35-годишният ветеран от Хасково излезе срещу звездата на домакините Холгер Руне при общ резултат 2-1 в полза на "лъвовете", след като в първия двубой за деня Александър Донски и Пьотр Нестеров изтръгнаха героична победа на двойки с обрат срещу Аугуст Холмгрен и Йоханес Инглидсен - 4:6, 6:2, 7:6 (6). На свой ред Димитров спечели откриващия сет срещу Руне, но после премина през няколко срива в играта си и въпреки че се бори до последната точка, отстъпи с 6:3, 3:6, 6:7 (4).

В решаващия мач №5 на корта излязоха вторите избори на двамата селекционери - Елмер Мьолер и Илиян Радулов. Датчанинът се наложи с 6:2, 6:4.

Така през февруари Дания ще започне участие в квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис". А България ще участва в баражите за място в Световна група I.