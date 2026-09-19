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Ефектът "Григор Димитров" не стигна на България за елита на Купа "Дейвис"

Тенисистите останаха на един сет разстояние от победа в Дания

Днес, 20:24
Григор Димитров е седнал разочарован на стола за почивка, а капитанът Валентин Димов го мотивира след пропусната възможност в мача срещу Холгер Руне.
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Григор Димитров е седнал разочарован на стола за почивка, а капитанът Валентин Димов го мотивира след пропусната възможност в мача срещу Холгер Руне.

България беше на един сет разстояние от победа като гост на Дания в Световна група I на турнира за Купа "Дейвис" и изкачване в най-елитната дивизия на световното отборно първенство по тенис за мъже. Вместо това обаче тимът ни отстъпи с 2-3 в мача в копенхагенското предградие Хилерьод и в началото на 2027 г. ще играе плейоф за оставане във второто ниво на глобалната надпревара.

Двубоят в зала "Роял Стейдж" ознаменува дългоочакваното завръщане на Григор Димитров в националния отбор след 11-годишна пауза. И именно първата ни ракета имаше шанс да затвори срещата и да изведе състава на капитана Валентин Димов до крайния успех.

35-годишният ветеран от Хасково излезе срещу звездата на домакините Холгер Руне при общ резултат 2-1 в полза на "лъвовете", след като в първия двубой за деня Александър Донски и Пьотр Нестеров изтръгнаха героична победа на двойки с обрат срещу Аугуст Холмгрен и Йоханес Инглидсен - 4:6, 6:2, 7:6 (6). На свой ред Димитров спечели откриващия сет срещу Руне, но после премина през няколко срива в играта си и въпреки че се бори до последната точка, отстъпи с 6:3, 3:6, 6:7 (4).

В решаващия мач №5 на корта излязоха вторите избори на двамата селекционери - Елмер Мьолер и Илиян Радулов. Датчанинът се наложи с 6:2, 6:4.

Така през февруари Дания ще започне участие в квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис". А България ще участва в баражите за място в Световна група I.

Купа Дейвис: Дания - България 3:6 6:3 7:6 /мач 4/
Текстът описва развитието на тенис мач между Григор Димитров и Холгер Руне. По време на срещата Руне постига пробиви, но Димитров демонстрира устойчивост, връщайки се в геймове и сетове. Мачът включва напрегнати моменти, като води до тайбрек, където двама
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Илиян Радулов - Елмер Мьолер, 2:6, 4:6
Илиян Радулов претърпя поражение от Елмер Мьолер с 2:6, 4:6 в петия мач за Купа Дейвис.
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Ключови думи:

Купа Дейвис, Григор Димитров, Холгер Руне, Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов

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