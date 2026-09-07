Донски приключи във II кръг дебютното си участие на US Open

Eurosport стопкадър Александър Донски (със синя тениска) и Ян Чоински уточняват стратегията си в началото на мача срещу Крисчън Харисън и Нийл Скупски.

Най-добрият български тенисист на двойки Александър Донски (№90 в света) отпадна от надпреварата на каре в Откритото първенство на САЩ. 28-годишният ни национал за Купа "Дейвис" приключи дебютното си участие в Големия шлем във II кръг на последния за годината турнир от най-престижната верига.

Донски и британският му партньор Ян Чоински отстъпиха на 1/16-финалите в два сета срещу поставените под №5 Крисчън Харисън (САЩ) и Нийл Скупски (Великобритания) - 6:7 (1), 3:6. Двубоят се игра на третия по големина корт в Ню Йорк "Грандстенд" и продължи 72 минути.

Благодарение на победата на старта в основната схема Алекс добави 65 точки към актива си в световната ранглиста и скочи с 9 позиции до 81-во място в класацията на живо. Това е второто най-добро класиране на български тенисист на двойки в историята, като само Григор Димитров се е изкачвал по-високо - до №66.

ПРИ ЮНОШИТЕ

Младата ни надежда Димитър Кисимов също се класира за II кръг на US Open - само че на сингъл при юношите до 18 г. Поставеният под №10 българин направи обрат с 6:7 (4), 6:4, 6:2 срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините Сафир Азам за 2:07 ч. на корт №8 в комплекса "Флашинг Медоус".

На следващото стъпало 18-годишният тийнейджър от Смолян ще се изправи срещу Емилио Камачо от Еквадор.

Освен поединично Кисимов ще участва и в юношеския турнир на двойки в Ню Йорк. Българинът отново ще си партнира с южноафриканеца Конър Дойг, с когото в началото на сезона спечели титлата при подрастващите на Australian Open в Мелбърн. В I кръг двамата ще срещнат дует №5 в схемата Тило Берман (Австрия)/Дан Бранд (Израел).