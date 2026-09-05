Национал за Купа "Дейвис" дебютира на US Open с победа

Eurosport стопкадър Александър Донски изпълнява сервис в дебютния си мач в Големия шлем, ознаменуван с победа за тандема на българина.

Българският тенисист Александър Донски дебютира с успех в Големия шлем. В тандем с представящия Великобритания Ян Чоински, 28-годишният ни национал за Купа "Дейвис" извоюва победа над американците Мартин Дам и Макензи Макдонлад със 7:6 (5), 6:4 в I кръг от надпреварата при мъжките двойки в Откритото първенство на САЩ.

За Алекс това беше първи мач не само в Ню Йорк, а изобщо в най-престижната верига. Любопитното е, че Донски и Чоински научиха, че ще участват в основната схема на каре по-малко от 24 часа преди мача, влизайки като резерви.

Въпреки това българинът, който понастоящем е №90 в световната ранглиста на двойки, показа впечатляваща игра и имаше ключов принос за успеха. Той дойде след забележителен обрат във втората част, в която Донски и Чоински изостанаха с 1:4, преди да реализират серия от пет поредни гейма и да си осигурят място на 1/16-финалите.

Във II кръг съперници на българско-британския тандем ще бъдат победителите от двубоя между поставените под №5 Крисчън Харисън (САЩ)/Нийл Скупски (Великобритания) и Артур Реймон/Лука Санчес (Франция).

Благодарение на първата си победа в Шлема, Александър Донски прогресира с нови 10 места в класацията на каре на АТР и към момента заема 80-о място в света в подреждането на живо. Единственият българин с по-предно класиране на двойки в историята е Григор Димитров, изкачвал се до №66.

СЕСТРИТЕ УИЛЯМС

Дългоочакваното завръщане на Серена и Винъс Уилямс като двойка в турнирите от Големия шлем приключи по изключително драматичен и злощастен начин за американските легенди. В своя първи съвместен "мейджър" двубой от 2022 г. насам сестрите загубиха в I кръг при дамските дуети на US Open, отстъпвайки пред тайванката Чан Хао-чин и австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6 (6), 6:7 (7-10) след аванс от 5:0 точки в решаващия тайбрек.

В дългия гейм на третия сет бившите шампионки в Ню Йорк изглеждаха в пълен контрол на събитията, преди в играта им да настъпи срив. Както 46-годишната Винъс, така и 44-годишната Серена допуснаха двойни грешки, направиха и по няколко непредизвикани и това позволи на Чан и Джойнт да осъществят наглед немислимия обрат.

Това беше едва вторият случай в историята, в който сестрите Уилямс играят тайбрек в решаващ сет на турнир от Шлема при двойките. Двете заедно имат общо 14 "мейджър" титли на каре, постигнати в 14 изиграни финала.