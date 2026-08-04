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Сестрите Уилямс дебютират в Синсинати в средата на своите 40

Легендарните тенисистки получиха "уайлд кард" за турнира на двойки в Охайо

04 Авг. 2026
Винъс и Серена имат общо три олимпийски титли на двойки, последната от които спечелиха на игрите в Лондон 2012.
архив
Винъс и Серена имат общо три олимпийски титли на двойки, последната от които спечелиха на игрите в Лондон 2012.

Легендарните сестрите Уилямс ще направят своя дебют на двойки в турнира от категория "WTA 1000" в Синсинати (САЩ) на преклонна за професионалния тенис възраст. 46-годишната Винъс и 44-годишната Серена получиха "уайлд кард" за надпреварата на твърд корт от 11 до 23 август и ще играят заедно на каре за първи път от 4 години.

Американките са спечелили заедно 14 титли от Големия шлем при двойките, включително шест на "Уимбълдън". Те имат и три олимпийски златни медала на каре (2000, 2008, 2012). За последно Уилямс играха заедно на US Open през 2022 г., когато загубиха от чехкините Луцие Храдецка и Линда Носкова в I кръг.

Миналия месец сестрите бяха принудени да се оттеглят от схемата на двойки на "Уимбълдън", след като Серена се бореше с контузия в коляното. Именно в Лондон по-малката от двете американки се завърна в Шлема на сингъл, губейки на старта на основната схема в "Ол Ингланд Клъб" от младата австралийка Мая Джойнт.

В Синсинати Винъс ще участва и в турнира поединично, за който също получи "уайлд кард". Голямата цел на двете сестри този сезон е да участват заедно на двойки в Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк от 31 август.

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Ключови думи:

Серена Уилямс, Винъс Уилямс

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