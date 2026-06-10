Серена Уилямс се завърна с победа 1376 дни по-късно

Почти четири години след последния си официален мач Серена Уилямс възобнови кариерата си в професионалния тенис, при това с победа. 44-годишната американка и четвърт век по-младата канадка Виктория Мбоко (19 г.) се включиха с "уайлд кард" в надпреварата на двойки от турнира на трева в лондонския клуб "Куинс" и в I кръг надиграха Ерин Рътлиф (Австралия) и Никол Меличар (САЩ) със 7:6 (2), 6:2.

С представянето си на корта бившата №1 в света накара феновете да се питат наистина ли не се е занимавала със спорт, докато я нямаше във веригата на WTA. Носителката на общо 37 титли от Големия шлем - 23 на сингъл и 14 на двойки, беше изключително спокойна и концентрирана през цялата среща и допринесе с някои впечатляващи отигравания. Разбира се, играта на каре е по-специфична и изисква много по-малко движение, но въпреки това Уилямс изглеждаше в перфектна кондиция.

"Нямам нужда да печеля. Спечелила съм повече, отколкото повечето хора през целия си живот. Няма какво да доказвам и няма какво да губя", коментира Серена пред медиите след края на двубоя.

За американката това беше първи официален мач след US Open 2022, когато отпадна в III кръг в Ню Йорк с поражение в три сета срещу австралийката Айла Томлянович - 5:7, 7:6 (4), 1:6 на 3 септември. Или преди 1376 дни.

На 1/4-финалите в Лондон дуетът Уилямс/Мбоко ще се изправи срещу Лаура Зигемунд (Германия) и Лейла Фернандес (Канада).