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Серена Уилямс се завърна с победа 1376 дни по-късно

Живата легенда на тениса възобнови кариерата си с мач на двойки в лондонския клуб "Куинс"

10 Юни 2026
Серена Уилямс и Виктория Мбоко се поздравяват след поредната спечелена точка срещу Ерин Рътлиф и Никол Меличар.
ЕПА/БГНЕС
Серена Уилямс и Виктория Мбоко се поздравяват след поредната спечелена точка срещу Ерин Рътлиф и Никол Меличар.

Почти четири години след последния си официален мач Серена Уилямс възобнови кариерата си в професионалния тенис, при това с победа. 44-годишната американка и четвърт век по-младата канадка Виктория Мбоко (19 г.) се включиха с "уайлд кард" в надпреварата на двойки от турнира на трева в лондонския клуб "Куинс" и в I кръг надиграха Ерин Рътлиф (Австралия) и Никол Меличар (САЩ) със 7:6 (2), 6:2.

С представянето си на корта бившата №1 в света накара феновете да се питат наистина ли не се е занимавала със спорт, докато я нямаше във веригата на WTA. Носителката на общо 37 титли от Големия шлем - 23 на сингъл и 14 на двойки, беше изключително спокойна и концентрирана през цялата среща и допринесе с някои впечатляващи отигравания. Разбира се, играта на каре е по-специфична и изисква много по-малко движение, но въпреки това Уилямс изглеждаше в перфектна кондиция.

"Нямам нужда да печеля. Спечелила съм повече, отколкото повечето хора през целия си живот. Няма какво да доказвам и няма какво да губя", коментира Серена пред медиите след края на двубоя.

За американката това беше първи официален мач след US Open 2022, когато отпадна в III кръг в Ню Йорк с поражение в три сета срещу австралийката Айла Томлянович - 5:7, 7:6 (4), 1:6 на 3 септември. Или преди 1376 дни.

На 1/4-финалите в Лондон дуетът Уилямс/Мбоко ще се изправи срещу Лаура Зигемунд (Германия) и Лейла Фернандес (Канада).

Williams & Mboko ON FIRE 🔥| Serena Williams & Victoria Mboko Doubles Highlights | HSBC Championships
Watch the EQT highlights of Serena Williams' insane return to tennis playing doubles with Victoria Mboko.Serena Williams and Victoria Mboko brought home the ...
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Ключови думи:

Серена Уилямс, Виктория Мбоко

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