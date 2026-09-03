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Алкарас: Принуждават ни да играем твърде много

Занапред ще пропускам някои турнири, за да почивам повече, обяви световният №3 в тениса

Днес, 11:55
Карлос Алкарас се усмихва доволно, стискайки юмрук след спечелена точка срещу Жайме Фария на път към обрата във II кръг на US Open.
ЕПА/БГНЕС
Карлос Алкарас се усмихва доволно, стискайки юмрук след спечелена точка срещу Жайме Фария на път към обрата във II кръг на US Open.

Претовареният календар в професионалния тенис и системната преумора у играчите са причина за все по-честите контузии на топ състезатели. Това обяви бившият №1 в света и настоящ №3 в ранглистата Карлос Алкарас, който тази седмица в Откритото първенство на САЩ участва в първия си турнир след принудителна пауза от 4 месеца заради травма в дясната китка.

"Тази година почивката ми беше много по-дълга, отколкото планирах. Разбира се, не исках причината за това да бъде контузия, но така се случиха нещата. В бъдеще обаче ще си вземам повече или по-дълги почивки в хода на сезона. На всеки два или дори на един месец, а не на четири месеца, както сега. При това положение, естествено, ще пропускам някои турнири, защото няма как да се играе навсякъде", посочи 23-годишният Алкарас на пресконференция в Ню Йорк.

Испанецът обърна специално внимание на увеличаващия се брой задължителни участия във веригата на АТР. И отправи индиректна критика към шефовете на асоциацията.

"Добавят все повече големи турнири, в които на практика ни принуждават да играем. В повечето случаи може да откажеш и сам да съставиш графика си, но в някои "Мастърс" събития участието е задължително, освен ако не си контузен. Ако участваме в абсолютно всички турнири, които ATP посочва като задължителни, ще играем 40 седмици. Това е непосилно и точно затова виждаме все повече контузии и преумора. Ако не се вземат мерки, в бъдеще ще става все по-зле. Както казах обаче, в бъдеще ще почивам по-често и периодично ще пропускам някои от големите турнири, защото не искам отново да застрашавам здравето и кариерата си по този начин", категоричен беше Карлитос.

Действащият шампион на US Open продължи успешно защитата на титлата си в последния за годината турнир от Големия шлем с успех тази нощ във II кръг срещу португалеца Жайме Фария - 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. За място на 1/8-финалите поставеният под №2 в схемата ще спори с китаеца У Ибин, който надделя със 7:5, 6:3, 6:1 над Джеймс Дъкуърт от Австралия.

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Ключови думи:

Карлос Алкарас, US Open

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