Шампионът Алкарас се завръща в тениса на US Open

Туитър По време на възстановяването си от контузията Алкарас отпразнува с испанския футболен отбор спечелването на световната титла

Шампионът Карлос Алкарас се завръща на Откритото първенство на САЩ, след като пропусна 4 месеца заради контузия на китката.

23-годишният испанец триумфира на Australian Open през януари, превръщайки се в най-младия тенисист с титли от всички четири турнира от Големия шлем и едва деветия, направил това. От 14 април обаче той не е играл официален мач, тъй като контузи дясната си китка по време на турнира в Барселона.

Новината за завръщането си бившият №1 в света направи със съвместна публикация в "Инстаграм" с футболния инфлуенсър Фабрицио Романо. Седемкратният шампион от Големия шлем написа и емблематичната фраза на Романо „Here we go!“ в X, придружена от емотикон на американското знаме.

HERE WE GO! 👋🏻🇺🇸 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 20 август 2026 г.

Освен на сингъл, Алкарас може да участва в Ню Йорк и в турнира на смесени двойки, който се провежда седмица преди началото на US Open - за него все още предстои да бъдат раздадени три „уайлдкард“ покани. Миналата година той игра в реформирания формат заедно с британката Ема Радукану.

Алкарас вече бе изместен дори и от второто място в световната ранглиста от Александър Зверев (Гер), след като не се включи да защитава титлата си на турнира в Синсинати. Неговият основен съперник Яник Синер (Ит) води убедително на върха в класацията, след като триумфира на "Уимбълдън" през юли, докато Зверев спечели "Ролан Гарос" и бе финалист в Лондон.

Точно както преди "Уимбълдън", Синер ще влезе в US Open без нито един изигран мач на твърда настилка, след като се оттегли от Синсинати заради контузия в коляното. Мачовете от основната схема на US Open започват в неделя, 30 август, в Ню Йорк.

Рекорден награден фонд

US Open ще има най-големия награден фонд в историята на Големия шлем - общо $108 млн., което е увеличение с 20% спрямо миналата година.

Шампионите на сингъл ще получат по $5,5 млн., което е 10% ръст в сравнение с 2025 г. За отпадналите в I кръг ще има по $140 000, с $30 000, или 27%, повече.

Наградният фонд включва и вноска от $2 млн. за фонд за подпомагане на тенисистите - нещо, за което водещите играчи настояваха пред всички турнири от Големия шлем.

Четирите мейджър турнира съвместно обявиха и създаването на Съвет на играчите в Големия шлем. Това бе друго ключово искане на тенисистите, част от които ограничиха медийните си изяви на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън" до 15 минути, за да привлекат вниманието към недоволството си. Другото им основно искане е всеки турнир от Шлема да отделя 16% от приходите си за награден фонд, като този процент да достигне 22% до 2030 г.

Възможно е US Open да се е превърнал в първия турнир от Шлема, постигнал тази цел, но Тенис асоциацията на САЩ (USTA) все още не е публикувала финансовия си доклад за 2025 г.