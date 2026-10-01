Кристиано Роналдо приключи внезапно с Португалия

Кристиано Роналдо няма да играе повече за националния отбор на Португалия. Той е напуснал лагера преди днешното гостуване срещу Дания в група 4 на Лига А в турнира Лига на нациите. По-късно португалското спортно издание "О Жого" съобщи, че Роналдо е провел разговор с президента на футболната федерация на страната Педро Проенса и го е уведомил за решението си.

Суперзвездата пусна и многозначителен пост в профила си в "Инстаграм". "След пресконференцията на националния селекционер и в резултат на разговор с президента на ФПФ взех решение да напусна лагера на националния отбор. Когато му дойде времето, ще разкрия истината пред всички португалци за причините, които доведоха до оттеглянето ми от тима, на който винаги съм бил отдаден напълно. Сега е време да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници без изключение", написа той.

Предполага се, че постъпката му е провокирана от решението на селекционера Жорже Жезуш да не го пусне в игра при победата с 2:1 в Норвегия в неделя, както и вчерашното изказване на треньора пред медиите.

"Вярно е, че имахме уговорка - изготвихме план, точно както с Бруно Фернандеш, като казах на Крис (б.ред. - Роналдо), че няма да играе в мачовете срещу Норвегия и Дания. Работил съм с него цяла година. Не съм дошъл в националния отбор преди три месеца, за да се запознаваме тепърва. Познавам отлично физическото му състояние. Знам, че когато има мачове на всеки три дни, Крис рядко играе. Освен това той никога не тренира в първия или втория ден след мач. Разбрахме се за това. Ако имам нужда от него, ще влезе. Ако не - няма. Статутът на играча не дава специални привилегии", каза Жезуш.

Така мачът срещу Уелс на 24 септември най-вероятно ще се окаже последен в кариерата на Кристиано Роналдо за тима на Португалия. До момента той има 234 мача и 146 гола за страната си, което е ненадминато постижение в световен мащаб на ниво национални отбори.