Роналдо стана №1 в историята на още един клуб

ЕПА/БГНЕС След снощния мач срещу "Ал Таавон" Кристиано Роналдо вече е голмайстор №1 в историята на "Ал Насър".

На 41 години Кристиано Роналдо записа ново постижение в кариерата си. Той вече е голмайстор №1 в историята на настоящия си клуб "Ал Насър", след като се разписа при домакинската победа с 2:1 над "Ал Таавон" в IV кръг на саудитската Про Лига. Това бе неговият гол №104 за саудитския отбор, с което изпревари досегашния рекордьор Мохамед Ал-Сахлауи. Така португалецът държи голмайсторските рекорди в два клуба, след като в "Реал" (Мадрид) отбеляза 450 попадения.

Също така Роналдо се доближи на 22 гола до последната си голяма цел - 1000 попадения в професионалния футбол. Той има досега 978, като и до момента няма друг футболист с толкова голове.

Петкратният носител на "Златната топка" донесе победата на "Ал Насър", разписвайки се в 50-ата минута при 1:1. Като титуляр за "Ал Таавон" започна българският национал Марин Петков, който игра като ляв халф-бек. Той центрира в 11-ата минута при ситуацията за гола на гостите, дело на Ал-Хурайджи. По-късно Петков получи жълт картон и беше заменен в 85-ата минута.

Шампионът "Ал Насър" е едноличен лидер в класирането с пълен актив от 12 точки след 4 мача. "Ал Таавон" е на 15-о място с 2 точки.