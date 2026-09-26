И Люксембург вече не е по силите на националите ни - 1:2

Отборът на Люксембург, №97 в световната ранглиста на ФИФА, също вече не е лъжица за устата на българските футболни национали. Зареденият с гръмки амбиции за качване в Лига В на Лига на нациите наш отбор загуби с 1:2 като домакин именно от този съперник в първия си мач от група 4 на Лига С. И само за 90 минути познатият оптимизъм при старта на нова кампания бе заменен от тъжния реализъм от продължаващото се наше отдалечаване от средното европейско футболно ниво.

Горчивият вкус от загубата се засилва от факта, че тя бе първа в историята ни изобщо от Люксембург. Това се случва в 18-ия мач между двата тима, като до момента имахме 14 победи и 3 равенства.

Мачът на стадион "Христо Ботев" всъщност не започна зле за нас. В 18-ата минута при бърза атака левият бек Димитър Велковски пусна пас към дебютанта Асен Чандъров и халфът на "Ботев" (Пд) откри резултата с първия си гол за България.

След това обаче играта ни започна да скърца, а гостите все по-често намираха празни пространства в нашата половина. В 37-ата минута Леандро Барейро проби, използвайки махленско построяване на нашата защита и грешка на капитана ни в този мач Кристиан Димитров, след което изравни с първия точен удар за гостите в мача.

През втората част тимът на Люксембург използва отлично малкото си възможности и в 65-ата минута Венсан Тил изравни след ъглов удар, като в тази ситуация вратарят Даниел Наумов излезе неразчетено.

Най-притеснителното бе, че до края на мача националите ни не успяха да намерят начин да отвърнат на този удар, а сякаш и не знаеха как. Затова не бе изненада, че в края на мача малобройната публика по трибуните започна да иска оставката на селекционера Александър Димитров. Последният побърза да каже, че ще я подаде, ако не изпълни поставената от президента на БФС Георги Иванов цел - качване в горната дивизия Лига В. Но с подобна безидейна игра Димитров може и да не дочака края на мачовете в групата ни, в която вече заехме последното място, след като в другия мач Исландия и Естония завършиха 1:1 в Рейкявик. В следващия ни мач във вторник (29 септември) България приема естонците отново в Пловдив.

Ето какво каза Александър Димитров след мача: "Загубихме, защото след първия гол, който беше прекрасна атака, някак се дръпнахме назад без да има такива указания от наша страна. Психологически сякаш се уплашихме, че можем да спечелим мача, вместо да потърсим втори гол и да довършим противника. Дадохме инициативата. Това не се случва за първи път. И преди мен е имало такива случаи - когато вкараме първи гол, започваме да даваме инициативата. Психологически това не е добре. Особено за първия им гол бяхме работили доста. За съжаление Люксембург го изигра добре и с класа. Създадохме повече ситуации, но имаме своите проблеми пред гола. Трябва да работим върху завършващата фаза и върху увереността на играчите. Срещу Естония победата е задължителна. Ако не изпълним целите си, няма нужда някой да вика "Оставка" и няма нужда някой да ме гони. Сам ще си тръгна. В България правим трагедии от една загуба и се вдигаме до небесата от една победа. В живота има много по-стойностни неща от една загуба или една победа.Трябва да се вдигнат играчите. Това е футболът - има следващ мач."