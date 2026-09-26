Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И Люксембург вече не е по силите на националите ни - 1:2

Представителният тим на България записа още едно историческо унижение с първа загуба от този съперник

26 Септ. 2026Обновена
Крилото на Люксембург Айман Дардари (вдясно) е подминал като малка гара десния ни бек Иван Турицов по време на мача в Пловдив.
Булфото
Крилото на Люксембург Айман Дардари (вдясно) е подминал като малка гара десния ни бек Иван Турицов по време на мача в Пловдив.

Отборът на Люксембург, №97 в световната ранглиста на ФИФА, също вече не е лъжица за устата на българските футболни национали. Зареденият с гръмки амбиции за качване в Лига В на Лига на нациите наш отбор загуби с 1:2 като домакин именно от този съперник в първия си мач от група 4 на Лига С. И само за 90 минути познатият оптимизъм при старта на нова кампания бе заменен от тъжния реализъм от продължаващото се наше отдалечаване от средното европейско футболно ниво.

Горчивият вкус от загубата се засилва от факта, че тя бе първа в историята ни изобщо от Люксембург. Това се случва в 18-ия мач между двата тима, като до момента имахме 14 победи и 3 равенства.

Мачът на стадион "Христо Ботев" всъщност не започна зле за нас. В 18-ата минута при бърза атака левият бек Димитър Велковски пусна пас към дебютанта Асен Чандъров и халфът на "Ботев" (Пд) откри резултата с първия си гол за България.

След това обаче играта ни започна да скърца, а гостите все по-често намираха празни пространства в нашата половина. В 37-ата минута Леандро Барейро проби, използвайки махленско построяване на нашата защита и грешка на капитана ни в този мач Кристиан Димитров, след което изравни с първия точен удар за гостите в мача.

През втората част тимът на Люксембург използва отлично малкото си възможности и в 65-ата минута Венсан Тил изравни след ъглов удар, като в тази ситуация вратарят Даниел Наумов излезе неразчетено.

Най-притеснителното бе, че до края на мача националите ни не успяха да намерят начин да отвърнат на този удар, а сякаш и не знаеха как. Затова не бе изненада, че в края на мача малобройната публика по трибуните започна да иска оставката на селекционера Александър Димитров. Последният побърза да каже, че ще я подаде, ако не изпълни поставената от президента на БФС Георги Иванов цел - качване в горната дивизия Лига В. Но с подобна безидейна игра Димитров може и да не дочака края на мачовете в групата ни, в която вече заехме последното място, след като в другия мач Исландия и Естония завършиха 1:1 в Рейкявик. В следващия ни мач във вторник (29 септември) България приема естонците отново в Пловдив.

Ето какво каза Александър Димитров след мача: "Загубихме, защото след първия гол, който беше прекрасна атака, някак се дръпнахме назад без да има такива указания от наша страна. Психологически сякаш се уплашихме, че можем да спечелим мача, вместо да потърсим втори гол и да довършим противника. Дадохме инициативата. Това не се случва за първи път. И преди мен е имало такива случаи - когато вкараме първи гол, започваме да даваме инициативата. Психологически това не е добре. Особено за първия им гол бяхме работили доста. За съжаление Люксембург го изигра добре и с класа. Създадохме повече ситуации, но имаме своите проблеми пред гола. Трябва да работим върху завършващата фаза и върху увереността на играчите. Срещу Естония победата е задължителна. Ако не изпълним целите си, няма нужда някой да вика "Оставка" и няма нужда някой да ме гони. Сам ще си тръгна. В България правим трагедии от една загуба и се вдигаме до небесата от една победа. В живота има много по-стойностни неща от една загуба или една победа.Трябва да се вдигнат играчите. Това е футболът - има следващ мач."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мъжки национален отбор, Лига на нациите, Александър Димитров

Още новини по темата

Испания доказа насред "Уембли", че е №1 в света
27 Септ. 2026

Мбапе осигури успешния дебют на Зидан и се контузи
25 Септ. 2026

Георги Иванов постави цел пред националите - Лига В
25 Септ. 2026

Играч на "Ливърпул" вгорчи дебюта на Клоп начело на Бундестима
25 Септ. 2026

Ключов халф отпадна за първите ни 4 мача в Лигата на нациите
24 Септ. 2026

Мачовете на футболните ни национали вече ще се предават от частен канал
21 Септ. 2026

Нападател на "Рейнджърс" отказа да играе за България
19 Септ. 2026

Три изненади има в състава на националите за старта на Лигата на нациите
18 Септ. 2026

Световният шампион измести Аржентина от върха и в ранглистата на ФИФА
21 Юли 2026

Юнските неуспехи смъкнаха националите назад в класацията на ФИФА
11 Юни 2026

Националите се изложиха срещу №159 в света
05 Юни 2026

Националите излизат срещу Молдова с увереност в прогреса си
04 Юни 2026

Националите се върнаха към посредствеността - 0:1 от Черна гора
01 Юни 2026

Средата на терена се оказа ахилесовата пета на националите
31 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ