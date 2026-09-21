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Мачовете на футболните ни национали вече ще се предават от частен канал

Правата за тези двубои бяха придобити от Max One до 2028 г.

Днес, 15:48
Мачовете на мъжкия национален отбор по футбол вече няма да са достъпни за всички телевизионни зрители, а само за тези, които имат в пакета на кабелната си телевизия програмата Max One.
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Мачовете на мъжкия национален отбор по футбол вече няма да са достъпни за всички телевизионни зрители, а само за тези, които имат в пакета на кабелната си телевизия програмата Max One.

Голяма промяна настъпи с мачовете на мъжкия национален отбор по футбол. За пръв път те няма да се излъчват от обществената телевизия. БНТ изгуби правата за срещите на представителния тим на България и от настоящия сезон 2026/27 те вече ще се излъчват по телевизионния канал Max One, собственост на телекомуникационния оператор A1. Тази телевизия придоби правата за мачовете на футболните ни национали чак до 2028 г. Това включва излъчването на двубоите от започващия тази седмица турнир Лига на нациите, квалификациите за Евро 2028, както и избрани международни приятелски мачове.

Началото ще е в събота от 19:00 ч., когато в Пловдив ще се играе домакинството срещу Люксембург от Лигата на нациите. Следва нов мач там - на 29 септември от 21:45 ч. срещу Естония. След това ще се предават и гостуванията срещу Исландия в Рейкявик на 3 октомври от 19:00 ч. наше време и срещу Люксембург на 6 октомври от 21:45 ч.

По този начин експанзията на Max One продължава, след като телевизията предаваше мачовете на мъжкия и женския национални отбори по волейбол в Лигата на нациите това лято, а и мачовете на България от европейското първенство за мъже в този спорт. Max One е наличен вече не само в пакетите на A1, но се предлага и от Vivacom, Yettel и други оператори в страната.

Анонсът на БФС за предстоящия мач от Лигата на нациите между България и Люксембург, който ще бъде първият, излъчван по Max One.
БФС Анонсът на БФС за предстоящия мач от Лигата на нациите между България и Люксембург, който ще бъде първият, излъчван по Max One.
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Ключови думи:

мъжки национален отбор, Max One

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