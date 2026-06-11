Юнските неуспехи смъкнаха националите назад в класацията на ФИФА

СПОРТАЛ Загубата от Черна гора (момент от този мач на снимката) на 1 юни допринесе най-вече за отстъплението ни в ранглистата на ФИФА.

Неуспешното представяне на мъжкия национален отбор по футбол на България в контролите в началото на този месец доведоха до отстъпление в световната класация, изготвяна от ФИФА. В деня на откриването на Мондиал 2026 световната футболна асоциация обнови ранглистата и от нея стана ясно, че тимът ни е минал с едно място назад и вече е №87 в света с 1271.68 т. След загубата с 0:1 от Черна гора на 1 юни и равенството 2:2 с Молдова на 5 юни българският отбор е изместен от тима на Габон, който е с 1272.51 т.

Ясно е също, че България е втора по рейтинг сред предстоящите съперници за мачовете от група С4 в Лига С от турнира Лига на нациите (2026/27). Пред нас е само Исландия, който е №74 в света с 1342.77 т. Останалите два отбора са по-назад - Люксембург е №98 с 1232.82, а Естония е №127 с 1130.64, като мина две позиции напред след спечелването на Балтийската купа.

Преди началото на световното първенство по футбол има промяна на върха на класацията. Начело излезе световният шампион Аржентина (1877.27), който се придвижи с две места нагоре. Досегашният лидер Франция отстъпва на трета позиция с 1870.70 т., докато европейският първенец Испания си остава №2 с 1874.71 т.

Отборът на Англия остава №4 с 1828.02 т., следван от тези на Португалия (1767.85) и Бразилия (1765.86), които също не си променят позициите спрямо предишното издание на класацията.