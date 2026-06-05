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Националите се изложиха срещу №159 в света

Отборът на Молдова беше видимо по-малко класният отбор, но въпреки това стигна до равенство

05 Юни 2026
Авторът на първия български гол тази вечер Георги Русев (вдясно) отправя удар към вратата на Молдова по време на днешната контрола в Кишинев.
Фейсбук/БФС
Авторът на първия български гол тази вечер Георги Русев (вдясно) отправя удар към вратата на Молдова по време на днешната контрола в Кишинев.

Мъжкият национален отбор на България по футбол изигра още един мач, който ще се опита да забрави по-бързо. Тимът ни излезе в контролата срещу Молдова в Кишинев с нагласата да постигне победа за самочувствие преди мачовете от Лигата на нациите наесен, но завърши 2:2. И дори в края на мача селекцията на Александър Димитров си отдъхна, че не загуби.

А всички предпоставки за български успех бяха налице - България бе явно по-класният отбор и мястото в ранглистата на ФИФА сякаш го показваше красноречиво. Молдовците са №159 в света, на 72 места след нашия тим, който отстъпи с една позиция до №87 след днешното равенство. Картината през първото полувреме бе в подкрепа на предварителните очаквания. Отборът ни игра доста по-добре от домакините, имахме чувствително предимство във владеенето на топката, изграждахме бързи атаки.

При първата опасност играещият за новака в Бундеслигата "Елверсберг" Лукас Петков отправи опасен удар в 7-ата минута, но вратарят на домакините Думитру Челядник спаси. В 23-ата минута все пак поведохме - при бърза атака Борислав Цонев намери съотборника си в "ЦСКА 1948" Георги Русев и той вкара за 1:0.

Второто полувреме обаче или прекаленото самочувствие, или прибързаното отпускане ни изиграха лоша шега. А и молдовците видимо бяха по-мотивирани, като по случая играеха на ръба на грубостта, понякога и отвъд него.

В моментите на молдовски натиск се нуждаехме от стабилност в защита, но точно такава нямахме. В 60-ата минута Виктор Богачук изравни с глава, след като бе оставен непокрит - 1:1. В 77-ата минута Марин Петков все пак върна надеждата, че можем да достигнем до трета победа в четвъртия ни мач от началото на 2026 г. и вкара за 2:1.

Но не би - радостта ни се оказа краткотрайна. В 86-ата минута вратарят Димитър Шейтанов не успя да хване топката след удар на молдовски играч и капитанът на съперника ни Владислав Бабогло вкара за 2:2. До края Молдова се вдигна да търси и трети гол, а с това и първата си победа от година и половина и стигна дори до две реални ситуации, но за наш късмет мачът приключи при равенство.

Уви, тривиалните оправдания за умората в края на сезона, за ротациите в състава, за липсата на контузени основни играчи, си остават залъгалка за наивници. Същите пролеми имаше и молдовският тим, но това не им попречи на мотивацията. Несекващите индивидуални грешки, изпускането на инициативата и недостатъчната агресивност на терена отдавна са се превърнали в наша запазена марка. Което не вещае нищо добро в предстоящите срещи в Лигата на нациите. Юнските контроли пък трябваше да ни послужат за трупане на самочувствие, но замисълът не сполучи - равенство и загуба (б.ред. - с 0:1 от Черна гора).

След края селекционерът Александър Димитров отдаде резултата на пропуските в защитен план. "Детински грешки ни попречиха, индивидуални детински грешки ни попречиха да победим. Не заслужавахме да загубим, заслужавахме да победим, но има такива неща, такъв е футболът. Ние си създадохе положенията сами. Имахме задачи, но на някои играчи не им беше ден, на това го отдавам. Всеки се постара, момчетата се хвърлиха, но по някой път има и такива мачове. Липсваха ни доста хора, това ни даде възможност да видим други и да си дадем равносметка на кого може да се разчита занапред и в какви моменти. Смятам, че можехме да създадем още възможности и ситуации, а и трябваше да ги създадем. Търсим варианти, за да отбелязваме голове", заяви той пред БНТ.

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мъжки национален отбор, Александър Димитров

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