Националите се изложиха срещу №159 в света

Мъжкият национален отбор на България по футбол изигра още един мач, който ще се опита да забрави по-бързо. Тимът ни излезе в контролата срещу Молдова в Кишинев с нагласата да постигне победа за самочувствие преди мачовете от Лигата на нациите наесен, но завърши 2:2. И дори в края на мача селекцията на Александър Димитров си отдъхна, че не загуби.

А всички предпоставки за български успех бяха налице - България бе явно по-класният отбор и мястото в ранглистата на ФИФА сякаш го показваше красноречиво. Молдовците са №159 в света, на 72 места след нашия тим, който отстъпи с една позиция до №87 след днешното равенство. Картината през първото полувреме бе в подкрепа на предварителните очаквания. Отборът ни игра доста по-добре от домакините, имахме чувствително предимство във владеенето на топката, изграждахме бързи атаки.

При първата опасност играещият за новака в Бундеслигата "Елверсберг" Лукас Петков отправи опасен удар в 7-ата минута, но вратарят на домакините Думитру Челядник спаси. В 23-ата минута все пак поведохме - при бърза атака Борислав Цонев намери съотборника си в "ЦСКА 1948" Георги Русев и той вкара за 1:0.

Второто полувреме обаче или прекаленото самочувствие, или прибързаното отпускане ни изиграха лоша шега. А и молдовците видимо бяха по-мотивирани, като по случая играеха на ръба на грубостта, понякога и отвъд него.

В моментите на молдовски натиск се нуждаехме от стабилност в защита, но точно такава нямахме. В 60-ата минута Виктор Богачук изравни с глава, след като бе оставен непокрит - 1:1. В 77-ата минута Марин Петков все пак върна надеждата, че можем да достигнем до трета победа в четвъртия ни мач от началото на 2026 г. и вкара за 2:1.

Но не би - радостта ни се оказа краткотрайна. В 86-ата минута вратарят Димитър Шейтанов не успя да хване топката след удар на молдовски играч и капитанът на съперника ни Владислав Бабогло вкара за 2:2. До края Молдова се вдигна да търси и трети гол, а с това и първата си победа от година и половина и стигна дори до две реални ситуации, но за наш късмет мачът приключи при равенство.

Уви, тривиалните оправдания за умората в края на сезона, за ротациите в състава, за липсата на контузени основни играчи, си остават залъгалка за наивници. Същите пролеми имаше и молдовският тим, но това не им попречи на мотивацията. Несекващите индивидуални грешки, изпускането на инициативата и недостатъчната агресивност на терена отдавна са се превърнали в наша запазена марка. Което не вещае нищо добро в предстоящите срещи в Лигата на нациите. Юнските контроли пък трябваше да ни послужат за трупане на самочувствие, но замисълът не сполучи - равенство и загуба (б.ред. - с 0:1 от Черна гора).

След края селекционерът Александър Димитров отдаде резултата на пропуските в защитен план. "Детински грешки ни попречиха, индивидуални детински грешки ни попречиха да победим. Не заслужавахме да загубим, заслужавахме да победим, но има такива неща, такъв е футболът. Ние си създадохе положенията сами. Имахме задачи, но на някои играчи не им беше ден, на това го отдавам. Всеки се постара, момчетата се хвърлиха, но по някой път има и такива мачове. Липсваха ни доста хора, това ни даде възможност да видим други и да си дадем равносметка на кого може да се разчита занапред и в какви моменти. Смятам, че можехме да създадем още възможности и ситуации, а и трябваше да ги създадем. Търсим варианти, за да отбелязваме голове", заяви той пред БНТ.