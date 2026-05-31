Средата на терена се оказа ахилесовата пета на националите

Големият проблем в мъжкия национален отбор по футбол в момента е средната линия и центъра на защитата. Селекционерът Александър Димитров се оплака, че постоянно има някой контузен централен халф или бранител и не може да изгради твърдо ядро, около което да се развива играта на отбора.

"Проблем е, че не можем да направим ядро в центъра на терена, където е основната ос и там постоянно сменяме състезателите по обективни причини - централни защитници, халфове. Знаете, че основната халфова тройка в средата на терена е с контузии - Илия Груев, Кристиян Стоянов, Филип Кръстев. Налага се да сменяме двойката централни защитници, което затруднява нашите цели. Все пак тези, които ще ги заменят, смятаме, че ще се представят на нужното ниво", коментира Димитров.

Той говори преди утрешната контрола срещу Черна гора и се похвали, че атмосферата в тима преди мача е много добра, въпреки умората на играчите в края на сезона. "Стараем да създадем енергията, сезонът беше дълъг за българските ни играчи. Има още около 10 дена, в които те трябва да се мобилизират, концентрират и да изиграят двата мача преди да се отдадат на почивка. Комуникацията и атмосферата в съблекалнята е страхотна, но ще видим утре. Утре трябва да се докаже добрата атмосфера на терена", каза треньорът. Както е известно, след мача с Черна гора следва гостуване срещу Молдова на 5 юни в Кишинев.

Относно утрешния съперник Димитров заяви: "Гледахме последните 4 мача на Черна гора. Това е един изключително силен, добре организиран отбор. Имат добра контраатака. Силни са, много силни. Само централният нападател струва около 30 милиона. Добри са на статични положения. Черна гора са втората по височина нация в Европа. За нас това е много неприятен, много труден съперник, защото в последните 5 мача нямаме нито една победа срещу тях. Ще работим за това тази тенденция да се подмени."

Що се отнася до черногорците, те ще пристигнат без ветерана Стеван Йоветич. 36-годишният бивш играч на "Фиорентина", "Интер", "Манчестър С" и др. в момента води преговори с нов клуб, след като беше освободен от "Омония" (Никозия). Селекционерът на Черна гора Мирко Вучинич изрази надежда новите играчи в тима да се включат добре в утрешния мач, най-вече халфът Алекса Латкович ("Вараджин", Хър) и левият бек Андрия Ражнатович ("Сутиеска", Сърб).

Двубоят между България и Черна гора утре е от 19:00 ч. на ст. "Христо Ботев" и ще бъде предаван по БНТ 3. Главен рефер ще е гъркът Янис Пападопулос. Като жест по случай 1 юни от ръководството на футболния ни съюз обявиха, че всички деца и ученици до 14-годишна възраст ще влизат безплатно на мача.

ДИМИТРОВ ПОХВАЛИ ГОРЕЩО БФС ЗА НОВО ПРАВИЛО

Селекционерът Александър Димитров отправи големи комплименти към ръководството на БФС относно влизащото в сила от следващия сезон ново правило, според което клубовете ще трябва да започват мачовете с поне един български футболист до 23 години в стартовия състав. Отделно си остава и старото правило поне четирима титуляри да бъдат българи.

"Поздравявам президента на БФС и целия Изпълком за тази стъпка. Тя беше необходима, защото положението излизаше извън контрол. Бяхме свидетели на мачове, в които единствено съдиите бяха българи на терена. Чашата преля и трябваше да се вземат мерки. С тези мерки се видя в предходната година, че излязоха няколко много добри играчи в младежка възраст. Нашият избор ще бъде по-голям, когато имаме повече български играчи. По този начин се работи за българските национални отбори. Чашата преля с налагането на толкова много чужденци в българския футбол. Смятам, че нашите играчи заслужават доверие и те трябва да си грабнат този шанс", каза треньорът на държавния тим.