Дебютант ще пропусне 5 дни от лагера на националния отбор

Повиканият за пръв път в националния отбор по футбол на България Ефе Али ще пропусне първите 5 дни от лагера преди контролите срещу Черна гора на 1 юни в Пловдив и срещу Молдова на 5 юни в Кишинев. 23-годишният халф е ангажиран с "Локомотив" (Пд), който в петък ще играе бараж с "Лудогорец" за място в турнира Лигата на конференцията. При това положение Али ще се включи на лагера едва в събота и ще влезе най-много като резерва срещу Черна гора, тъй като ще е назад в подготовката на държавния тим.

За момента няма контузени по време на подготовката на националите. Завърналият се след две години и половина в отбора Патрик-Габриел Галчев не скри радостта си от повиквателната и заяви, че желанието му е да помогне за спечелването и на двете контроли. "Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия. Моите амбиции са да спечелим тези два мача и да зарадваме цяла България", заяви левият бек на "Железничар" (Сараево).

Лукас Петков, който изнесе отличен сезон за "Елверсберг" и помогна за влизането на отбора в германската Бундеслига, пък заяви, че няма за цел да бъде лидер в националния тим.

"Надявам се да спечелим и двете предстоящи контроли и да стартираме една успешна серия преди мачовете от Лигата на нациите през есента. Опитвам се да помогна на отбора с възможно най-много, което мога да дам. Разбира се, не мога да говоря добре български, но се опитвам да помагам. Също така се опитвам да общувам на български със съотборниците си. И вероятно, когато мога да го правя максимално добре, ще бъда лидер на отбора. Може би има и други момчета, които са доста по-комуникативни", каза Петков.

Междувременно стана ясно, че Янис Пападопулос от Гърция ще бъде главен рефер на контролата срещу Черна гора в понеделник, която ще се играе от 19:00 ч. на ст. "Христо Ботев" в Пловдив. Интересното е, че през изминалия сезон той е имал само още един международен наряд - за мача от втория кръг на Лига на конференцията между "Динамо" (Минск) и албанския "Егнатия".