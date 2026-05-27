Дебютант ще пропусне 5 дни от лагера на националния отбор

Влезлият в Бундеслигата Лукас Петков не иска да е сред лидерите на държавния тим

Днес, 19:17
Селекционерът на националния отбор Александър Димитров гледа с усмивка как се подготвят футболистите на лагера в Бояна.
Селекционерът на националния отбор Александър Димитров гледа с усмивка как се подготвят футболистите на лагера в Бояна.

Повиканият за пръв път в националния отбор по футбол на България Ефе Али ще пропусне първите 5 дни от лагера преди контролите срещу Черна гора на 1 юни в Пловдив и срещу Молдова на 5 юни в Кишинев. 23-годишният халф е ангажиран с "Локомотив" (Пд), който в петък ще играе бараж с "Лудогорец" за място в турнира Лигата на конференцията. При това положение Али ще се включи на лагера едва в събота и ще влезе най-много като резерва срещу Черна гора, тъй като ще е назад в подготовката на държавния тим.

За момента няма контузени по време на подготовката на националите. Завърналият се след две години и половина в отбора Патрик-Габриел Галчев не скри радостта си от повиквателната и заяви, че желанието му е да помогне за спечелването и на двете контроли. "Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия. Моите амбиции са да спечелим тези два мача и да зарадваме цяла България", заяви левият бек на "Железничар" (Сараево).

Лукас Петков, който изнесе отличен сезон за "Елверсберг" и помогна за влизането на отбора в германската Бундеслига, пък заяви, че няма за цел да бъде лидер в националния тим.

"Надявам се да спечелим и двете предстоящи контроли и да стартираме една успешна серия преди мачовете от Лигата на нациите през есента. Опитвам се да помогна на отбора с възможно най-много, което мога да дам. Разбира се, не мога да говоря добре български, но се опитвам да помагам. Също така се опитвам да общувам на български със съотборниците си. И вероятно, когато мога да го правя максимално добре, ще бъда лидер на отбора. Може би има и други момчета, които са доста по-комуникативни", каза Петков.

Междувременно стана ясно, че Янис Пападопулос от Гърция ще бъде главен рефер на контролата срещу Черна гора в понеделник, която ще се играе от 19:00 ч. на ст. "Христо Ботев" в Пловдив. Интересното е, че през изминалия сезон той е имал само още един международен наряд - за мача от втория кръг на Лига на конференцията между "Динамо" (Минск) и албанския "Егнатия".

Изигралият отличен сезон за "Елверсберг" Лукас Петков обяснимо предизвика голям медиен интерес на лагера на националния ни отбор.
Изигралият отличен сезон за "Елверсберг" Лукас Петков обяснимо предизвика голям медиен интерес на лагера на националния ни отбор.
