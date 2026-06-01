Националите се върнаха към посредствеността - 0:1 от Черна гора

Мъжкият национален отбор по футбол на България загуби първата от двете си юнски контроли - 0:1 от Черна гора в Пловдив. Светлият лъч от спечеления турнир в Индонезия през март бързо угасна, след като днес националите играха отново бавен футбол, лишен от въображение и агресия. Не толкова резултатът, колкото играта не вдъхна особена надежда за предстоящите мачове наесен в групата ни от Лига С в турнира Лига на нациите, където сме заедно с Исландия, Естония и Люксембург.

До почивката представянето ни беше особено трагично, а след това темпото леко се вдигна и имахме 3-4 положения. По-опасните бяха на играчите на "ЦСКА 1948" Борислав Цонев и Георги Русев, но те не улучиха вратата на гостите.

За сметка на това вратарят ни Даниел Наумов се намеси няколко пъти, но не успя да стори нищо в 68-ата минута, когато капитанът ни Кристиан Димитров покри засадата, а Балша Секулич се измъкна и вкара единствения гол в мача. Статистиката накрая бе красноречива - ние пропускаме, а съперникът е ефективен. Българите създадоха тази вечер 15 положения, но от тях последва само един точен удар. Гостите обаче имаха 5 точни от 9 удара...

Това беше четвърта загуба на България от Черна гора в 9-те мача помежду ни. Всъщност националите ни имат само една победа срещу този съперник и тя е на 5 септември 2009 г. (4:1). После следват седем мача без победа, включително днешният. Това също така е третата ни поредна загуба от черногорците.

А селекционерът ни Александър Димитров записа четвърта загуба в седмия си мач на поста. Той има и 3 победи - над Грузия, Индонезия и Соломоновите о-ви. Сега надеждата му е той и отборът да се реваншират в петък, когато е втората ни юнска проверка - срещу Молдова в Кишинев.

Представянето на националния отбор пък продължава да е все така неатрактивно за феновете. На трибуните на стадион "Христо Ботев" имаше 2323 души, въпреки обявения от БФС свободен вход за деца до 14 години по случай 1 юни.

След мача селекционерът Александър Димитров все пак похвали отбора. "Просто липсата на сработеност. Постоянно излизаме с нови играчи поради контузиите на много, от които бяхме планирали. Има играчи, които за първи път играят заедно. Това доста повлия. Благодаря на момчетата. Изиграха един мач с характер, дисциплина, а не с мисъл за почивка. Доста неща ни се получиха, създадохме положения. Трябваше едно от тези положения минимум да реализираме В съвременния футбол трябва да се вкарват голове. Ние в тези мачове трябва да дадем шансове на всички, както в предишния прозорец при турнира в Индонезия. Има потенциал. Трябва да имаме по-добра концентрация в завършващата фаза, може би и малко класа ни липсваше. Ние експерименти не си правим, но ще дадем шанс на други футболисти, които днес играха по-малко", коментира той.