Националите излизат срещу Молдова с увереност в прогреса си

Мъжкият национален отбор по футбол на България прогресира, макар и не с тези темпове, които се желаят от всички. Такова мнение изрази техническият директор на Българския футболен съюз (БФС) Кирил Котев. Той говори преди заминаването на тима ни за Кишинев, където утре от 20:00 ч. е контролата срещу Молдова. Мачът ще се предава пряко по БНТ 3.

Котев обясни, че в отбора още са под въздействието на загубата с 0:1 от Черна гора в понеделник, но са убедени, че могат да победят тима на Молдова, който №159 в актуалната световна ранглиста на ФИФА. Нашият отбор е №86. Мачът е и последна проверка за българските национали преди мачовете от Лига С в турнира Лига на нациите наесен. Там сме в група с Исландия, Естония и Люксембург.

"Отиваме да покажем по-добра игра и да си вкараме положенията. Настроението след загуба не е приятно, но имаше много положителни неща, просто трябва да си вкарваме положенията. Мачове като този с Черна гора не трябва да ги губим. Вдигаме главите и очаквам победа утре. Сега целта ни е да се подготвим за предстоящите мачове в Лигата на нациите и смятам, че Молдова е подходящ съперник", коментра Котев за предстоящия мач.

След това той сподели и увереността си за развитието на отбора, но за пореден път призова за повече търпение към играчите. "Феновете трябва да имат търпение. Ние надграждаме малко по малко, но няма как да станат изведнъж нещата. Правят се големи промени във футбола - в Първа лига, категоризации на академиите, академията на БФС. Правим всичко възможно, но трябва търпение и стъпка по стъпка да вървим напред. Наясно сме, че няма да стане изведнъж. Хванали сме посока с младите футболисти – който заслужи, ще играе за националния отбор", обясни техническият директор на БФС. Той допълни, че ще бъде предложен нов договор на селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев, тъй като във футболния съюз са доволни от работата му.

От групата на националния отбор за Молдова в последния момент заради травма е отпаднал Никола Илиев ("Ботев", Пд). Решено е да не се вика негов заместник. Още преди мача с Черна гора заради различни контузии отпаднаха Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев, Доминик Янков, Станислав Шопов и вратарят Димитър Митов, а защитникът Петко Христов не бе повикан заради предварително споразумение с треньорското ръководство.