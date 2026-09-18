Нападател на "Рейнджърс" отказа да играе за България

Нападателят на шотландския "Рейнджърс" Райън Надери е отказал предложениeто на БФС да играе за националния тим на България, съобщи германското издание "Кикер", цитирано от БТА. Вместо това 23-годишният футболист е избрал да представлява Чехия, като документите му дори вече са оформени и има чешки паспорт.

Надери, който е роден в Лайпциг, имаше право да играе за три държави - Германия (където е израснал), Чехия (по майчина линия) и България (по бащина). Той е получил преди около половин година предложение от БФС чрез селекционера на мъжкия тим Александър Димитров. Тогава футболистът е обяснил, че има нужда от време, за да направи своя избор, и иска първо да се утвърди в "Рейнджърс". Той премина там на 2 февруари т. г. от "Ханза" (Рощок) за 5.5 млн. евро.

През пролетта нападателят е бил потърсен отново, но повторно е отклонил предложението, за да стане ясно сега, че го е отказал окончателно. До момента Райън Надери има общо 19 мача, 6 гола и 3 асистенции за "Рейнджърс" във всички турнири.

Поканата към него е част от политиката на БФС да уговаря футболисти с български корени да играят за националния ни тим. По същия начин вече оферти от БФС приеха Лукас Петков ("Елверсберг"), Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат"), Силвестър Джаспър ("Стандард", Лиеж), Йоан Стоянов ("Апоел", Беер Шева), Иван Панков (АЕЛ, Лимасол) и др.