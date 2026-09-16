Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Елитен наш рефер обяви внезапно край на кариерата си

Драгомир Драганов намекна причината - проблем с шеф в Съдийската комисия

Днес, 11:50
Драгомир Драганов благодари на доста хора при оттеглянето си като рефер, но не скри и за проблем със сегашното ръководство на Съдийската комисия.
БГНЕС
Драгомир Драганов благодари на доста хора при оттеглянето си като рефер, но не скри и за проблем със сегашното ръководство на Съдийската комисия.

Един от водещите български футболни рефери - Драгомир Драганов, обяви край на кариерата си. 45-годишният арбитър от Варна обаче намекна за проблем с един от шефовете в Съдийската комисия.

"В живота си нищо не съм правил на всяка цена! (...) Преди 15 години бях свидетел как съдии се вадиха от ранглистата 1 час след мач. По ирония на съдбата или не силния човек в съдийството тогава и сега е част от СК (б.ред. - Драганов явно визира заместник-председателя на комисията Никола Джугански, който между юли 2012 и ноември 2014 г. бе неин председател). После излезе в болничен и имах уникалния шанс да участвам в рестарта на българското съдийство. Не смятам, че заслужавам при спорно положение да изляза от съдийството по същия начин и затова реших да прекратя сам кариерата си", написа Драганов в профила си във "Фейсбук". Заедно с това той посочи факти от кариерата си - близо 200 мача в Първа лига, два финала за Купата на България, един мач за Суперкупата, участие на европейско първенство за младежи (до 21 г.) и общо 86 мача извън България.

Драганов благодари на трима от предишните шефове на Съдийската комисия, като нито един от тях не е българин - Марк Бата, Виктор Кашай и Давид Борбалан. В благодарностите си той включи трима варненски рефери - покойния Хугас Месропов, Радан Мирянов и Кольо Данев, както и Милко Георгиев от Разград.

Изброени бяха и редица футболисти, треньори и функционери в клубове, с което игнорирането на българските ръководители в съдийството стана още по-явно.

"Дали съжалявам за някои решения - със сигурност ДА, но както и преди съм споделял да ме критикуват за решение винаги съм го приемал, но да ме обвиняват в тенденция, който ме познава истински, знае какъв човек съм!", написа още като равносметка Драгомир Драганов.

Той публикува и три клипа от мачове на "Левски", с които да докаже, че не е отсъждал тенденциозно.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Съдийска комисия, футболно съдийство, БФС

Още новини по темата

ЦСКА обвини БФС в преднамереност
11 Септ. 2026

"Лудогорец" отказа да играе за Купата на елита
11 Септ. 2026

БФС все пак ще стартира нов турнир с 8 водещи клуба
10 Септ. 2026

"Левски" получи тежка санкция за дербито срещу "Лудогорец"
10 Септ. 2026

Низвергнатият у нас Кабаков получи наряд за Шампионската лига
06 Септ. 2026

Италианският шеф на българските рефери бе сюрпризиран с две жалби
02 Септ. 2026

Спортното министерство финансира БФС със €134 000 евро
27 Авг. 2026

Федерации от УЕФА оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а БФС мълчи
04 Авг. 2026

БФС обяви очевидното - на дъното сме по налагане на млади играчи
02 Авг. 2026

УЕФА пратила Трефолони на ръководи реферите ни
28 Юли 2026

Президентът на БФС защити опрощаването на 199 467 евро на "Лудогорец"
27 Юли 2026

Футболният съюз толерира "Лудогорец" и му спести 199 467 евро
24 Юли 2026

БФС смени шефа на реферите ни
24 Юли 2026

Водещите ни четири клуба саботираха новото правило на БФС
15 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки