Елитен наш рефер обяви внезапно край на кариерата си

БГНЕС Драгомир Драганов благодари на доста хора при оттеглянето си като рефер, но не скри и за проблем със сегашното ръководство на Съдийската комисия.

Един от водещите български футболни рефери - Драгомир Драганов, обяви край на кариерата си. 45-годишният арбитър от Варна обаче намекна за проблем с един от шефовете в Съдийската комисия.

"В живота си нищо не съм правил на всяка цена! (...) Преди 15 години бях свидетел как съдии се вадиха от ранглистата 1 час след мач. По ирония на съдбата или не силния човек в съдийството тогава и сега е част от СК (б.ред. - Драганов явно визира заместник-председателя на комисията Никола Джугански, който между юли 2012 и ноември 2014 г. бе неин председател). После излезе в болничен и имах уникалния шанс да участвам в рестарта на българското съдийство. Не смятам, че заслужавам при спорно положение да изляза от съдийството по същия начин и затова реших да прекратя сам кариерата си", написа Драганов в профила си във "Фейсбук". Заедно с това той посочи факти от кариерата си - близо 200 мача в Първа лига, два финала за Купата на България, един мач за Суперкупата, участие на европейско първенство за младежи (до 21 г.) и общо 86 мача извън България.

Драганов благодари на трима от предишните шефове на Съдийската комисия, като нито един от тях не е българин - Марк Бата, Виктор Кашай и Давид Борбалан. В благодарностите си той включи трима варненски рефери - покойния Хугас Месропов, Радан Мирянов и Кольо Данев, както и Милко Георгиев от Разград.

Изброени бяха и редица футболисти, треньори и функционери в клубове, с което игнорирането на българските ръководители в съдийството стана още по-явно.

"Дали съжалявам за някои решения - със сигурност ДА, но както и преди съм споделял да ме критикуват за решение винаги съм го приемал, но да ме обвиняват в тенденция, който ме познава истински, знае какъв човек съм!", написа още като равносметка Драгомир Драганов.

Той публикува и три клипа от мачове на "Левски", с които да докаже, че не е отсъждал тенденциозно.