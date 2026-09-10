БФС все пак ще стартира нов турнир с 8 водещи клуба

БФС все пак ще учреди нов турнир, който да се провежда паралелно с този за Купата на България. В него обаче ще участват само 8 от 14-те ни елитни клубове. Надпреварата ще носи името "Про къп" или Купата на елита и е замислена от футболния съюз като нова атракция за феновете и възможност за отборите да спечелят допълнителни средства от наградния фонд. Дълго време обаче нямаше осигурен основен спонсор. В крайна сметка бе намерен такъв - букмейкърска компания, с което бе даден и старт за осъществяването на идеята.

До момента няма много подробности. От сайта на турнира е ясно, че форматът предвижда да се стартира от 1/4-финали.

Има и обявена дата за жребия - 15 септември (вторник) от 19:00 ч., като тегленето ще се излъчва пряко по "Диема спорт 2".

Ясен е и един от отборите, които ще участват. "ПФК "Черно море" се включва в битката за Купата на Елита! Осемте водещи клубове в българския футбол. Директни елиминации. Седем мача. Един трофей", обявиха от варненския клуб. В следващите дни се очаква потвърждение и за останалите 7 участници.