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Специалния се завърна триумфално с "Реал" и в ШЛ

21 гола паднаха в първите шест мача от новия сезон в най-престижния футболен турнир

09 Септ. 2026Обновена
Френската звезда на "Реал" Килиан Мбапе се откъсва пред Анди Диуф от "Интер" в преследването на топката на "Сантяго Бернабеу".
ЕПА/БГНЕС
Френската звезда на "Реал" Килиан Мбапе се откъсва пред Анди Диуф от "Интер" в преследването на топката на "Сантяго Бернабеу".

"Реал" (Мадрид) ознаменува с победа завръщането на Жозе Моуриньо начело на тима в Шампионската лига. Испанският футболен гранд надделя над италианския шампион "Интер" с 2:1 у дома в първия кръг от груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Гостите от Милано бяха като цяло по-дейният тим на ст. "Сантяго Бернабеу", но твърде рано допуснаха две фрапантни грешки в защита, които мигновено бяха наказани. Головете за "лос бланкос" вкараха Килиан Мбапе в 14-ата и капитанът Федерико Валверде в 22-рата мин. след подаръци от отбраната на "нерадзурите".

Чак към края на мача Карлос Аугусто върна едно попадение за италианците в 77-ата, а за всички останали опасности пред вратата на мадридчани се погрижи вездесъщият им вратар Тибо Куртоа. Белгийският страж отрази опасни удари на Маркюс Тюрам, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу, Алесандро Бастони.

За Моуриньо това беше пети официален мач от началото на втория му престой на треньорската скамейка на "Реал" и четвърта победа. Специалния стартира с три поредни успеха в испанското първенство и допусна първото си поражение в четвъртия кръг на Ла Лига - миналия петък срещу "Бетис".

Голът на Мбапе във вратата на "Интер" беше под №71 за французина в ШЛ и така той се изравни с легендата на "Реал" Раул Гонсалес на пето място във вечната класация на турнира. Повече от тях двамата имат само Кристиано Роналдо (140), Лионел Меси (129), Роберт Левандовски (109) и Карим Бензема (90).

В откриващата вечер от сезон 2026/2027 в най-комерсиалната надпревара в клубния футбол паднаха общо 21 гола в 6 мача. Първото попадение за новата кампания отбеляза капитанът на "Астън Вила" Джон Макгин, който откри резултата в 11-ата мин. от гостуването срещу "Брюж", завършило с успех с 3:2 за англичаните на белгийска земя.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - I КРЪГ

8 септември

"Брюж" - "Астън Вила" 2:3 (Ветлесен 19, Тресолди 61; Макгин 11, Буендия 22, Джаксън 43)

АЕК - ЛАСК 1:0 (Марин 21)

"Реал" (Мадрид) - "Интер" 2:1 (Мбапе 14, Валверде 23; Карлос Аугусто 77)

"Борусия" (Дортмунд) - "Виляреал" 3:2 (Ренато Вейга 53-авт, Гираси 80, 85-д; Моуриньо 66, Гираси 90+3-авт)

"Порто" - "Манчестър Сити" 0:2 (Холанд 47, 90+1)

"Лил" - "Бетис" 2:3 (Уеда 12, Александро 36; Марк Бартра 33, 49, Парът 53)

9 септември

"Барселона" - "Фейенорд" 19:45 ч. (по bTV Action)

"Щутгарт" - "Викинг" 19:45 ч. (по Ринг)

"Пари Сен Жермен" - "Слован" (Братислава) 22:00 ч.

"Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид) 22:00 ч. (по Ринг)

"Спортинг" (Лисабон) - "Галатасарай" 22:00 ч.

"Наполи" - "Арсенал" 22:00 ч. (по bTV Action)

10 септември

ПСВ "Айндховен" - "Шахтьор" (Донецк) 19:45 ч. (по bTV Action)

"Фенербахче" - "Рома" 19:45 ч. (по Макс спорт 3)

"Байерн" (Мюнхен) - "Будьо/Глимт" 22:00 ч. (по Ринг)

"Манчестър Юнайтед" - "Сабах" 22:00 ч. (по bTV Action)

"Славия" (Прага) - "Ланс" 22:00 ч. (по Макс спорт 4)

"Комо" - РБ (Лайпциг) 22:00 ч. (по Макс спорт 3)

 

Капитанът на "Астън Вила" Джон Макгин ликува - току-що е отбелязал първия гол в Шампионската лига през сезон 2026/2027, откривайки резултата в гостуването срещу "Брюж" в Белгия.
ЕПА/БГНЕС Капитанът на "Астън Вила" Джон Макгин ликува - току-що е отбелязал първия гол в Шампионската лига през сезон 2026/2027, откривайки резултата в гостуването срещу "Брюж" в Белгия.
Норвежкият голов терминатор Ерлинг Холанд открива с глава резултата за "Ман Сити" срещу "Порто". По-късно той вкара и второто попадение за успеха на англичаните с 2:0 като гости в Португалия.
ЕПА/БГНЕС Норвежкият голов терминатор Ерлинг Холанд открива с глава резултата за "Ман Сити" срещу "Порто". По-късно той вкара и второто попадение за успеха на англичаните с 2:0 като гости в Португалия.
Нападателят на "Борусия" (Д) Серу Гираси стреля към вратата на "Виляреал". Гвинейският национал вкара три от головете при победата с 3:2 - два в противниковата и един в своята врата.
ЕПА/БГНЕС Нападателят на "Борусия" (Д) Серу Гираси стреля към вратата на "Виляреал". Гвинейският национал вкара три от головете при победата с 3:2 - два в противниковата и един в своята врата.
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Ключови думи:

Шампионска лига, Реал Мадрид, Интер Милано

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