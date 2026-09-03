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Единственият българин в отбор от Шампионската лига не бе картотекиран

АЕК остави Мартин Георгиев извън заявката си за най-престижния европейски клубен турнир

Днес, 15:19
Мартин Георгиев вчера вкара първия си гол за АЕК в официален мач, но въпреки това не бе картотекиран пред УЕФА за Шампионската лига.
X/AEK
Мартин Георгиев вчера вкара първия си гол за АЕК в официален мач, но въпреки това не бе картотекиран пред УЕФА за Шампионската лига.

Нито един български футболист няма да играе в Шампионската лига през този сезон. Това стана ясно, след като клубовете картотекираха в УЕФА футболистите си за тазгодишния турнир.

Единствената надежда бе това да бъде националът Мартин Георгиев, чийто отбор АЕК доби правото да участва в основната фаза на Шампионската лига, след като елиминира "Левски". Треньорът Марко Николич обаче е преценил да не го включва в списъка. Така българският защитник пропусна възможността да играе срещу "Реал" (Мадрид), "Манчестър Сити", "Борусия" (Дортмунд) и "Рома", които са сред съперниците на АЕК. Все пак има малък шанс той да бъде картотекиран на по-късен етап, в случай на тежка контузия на негов съотборник.

Обяснението с игнорирането на Мартин Георгиев е, че той все още не се е наложил достатъчно в състава след трансфера си за 2 млн. евро от "Славия" през януари т.г. До момента националът ни е играл едва в три мача за АЕК, като вчера за пръв път бе на терена през цялото време и дори вкара първия си гол. Това стана при победата с 2:0 в гостуването срещу "Нестос" (Хрисополи) от първия кръг на турнира за Купата на Гърция. Георгиев бе пуснат като десен бек и в 83-ата минута засече с глава центриране на хърватския национал Ловро Майер, като така оформи крайния резултат.

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Ключови думи:

Мартин Георгиев, Шампионска лига

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