Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ИИ прати ПСЖ срещу "Барселона" и "Манчестър С" в Шампионската лига

"Реал" ще срещне финалиста "Арсенал" и "Интер" в основната фаза

Днес, 21:10
Тиери Анри, който участва в жребия в Монако, показва листче с името на "Манчестър Юн".
EПА/БГНЕС
Тиери Анри, който участва в жребия в Монако, показва листче с името на "Манчестър Юн".

Настоящият носител на титлата в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" ще има трудни предизвикателства в основната фаза по пътя към защитата на трофея. Това стана ясно след днешния жребий в Монако, който отново беше определен от компютър. Сред съперниците на парижани ще са "Барселона", "Манчестър Сити", победителят в Лига Европа "Астън Вила" и др. ПСЖ и "Барселона" са се срещали 16 пъти през годините в турнира, а "Сити" се е изправял осем пъти срещу френския тим.

Рекордьорът по трофеи (15) "Реал" (Мадрид) също ще има нелеки сблъсъци. ИИ определи испанският гранд да играе с финалиста в миналогодишния турнир и шампион на Англия "Арсенал", както и с първенеца на Италия "Интер". А също така с "Рома", РБ (Лайпциг), АЕК, който снощи елиминира "Левски" и др.

Впрочем, останалите съперници на АЕК също са много трудни, тъй като гръцкият клуб бе в четвъртата, последна урна - "Манчестър Сити", "Рома", "Борусия" (Дортмунд), "Галатасарай", "Шахтьор" (Донецк), ЛАСК и "Комо".

Преди тегленето капитанът на ПСЖ Маркиньос бе обявен като първия носител на новото отличие на УЕФА - Respect: Beyond the Game. Това стана заради постъпката на бразилеца след финала на Шампионската лига през 2026 г., когато той отиде да утеши сънародника си Габриел Магаляеш ("Арсенал"), преди да се включи в празненствата на съотборниците си.

Бившият френски национал Тиери Анри пък получи Наградата на президента на УЕФА за изключителни постижения и лични качества както на терена, така и извън него.

Ето и как разпредели компютърът съперниците на отборите от първа урна.

"Реал" - "Интер" (домакин), "Арсенал" (гост), ПСВ "Айндховен" (Д), "Рома" (Г), РБ (Лайпциг) (Д), "Шахтьор" (Г), ЛАСК (Д) и АЕК (Г).

"Манчестър Сити" - ПСЖ (Д), "Барселона" (Г), "Спортинг" (Д), "Порто" (Г), "Наполи" (Д), РБ (Лайпциг) (Г), АЕК (Д), "Ланс" (Г)

"Интер" - "Ливърпул" (Д), "Реал" (Г), "Брюж" (Д), "Борусия" (Г), "Шахтьор" (Д), Фейенорд (Г), "Щутгарт" (Д), "Слован" (Г). 

"Барселона" - "Манчестър С" (Д), ПСЖ (Г), "Астън Вила" (Д), "Спортинг" (Г), "Фейенорд" (Д), "Галатасарай" (Г), "Комо" (Д), "Сабах" (Г) 

"Атлетико" (Мадрид) - "Байерн" (Д), "Ливърпул" (Г), "Манчестър Юн" (Д), ПСВ "Айндховен" (Г), "Фенербахче" (Д), "Будьо/Глимт" (Г), "Викинг" (Д), "Щутгарт" (Г) 

ПСЖ - "Барселона" (Д), "Манчестър С" (Г), "Рома" (Д), "Астън Вила" (Г), "Галатасарай" (Д), "Виляреал" (Г), "Слован" (Д), "Комо" (Г). 

"Ливърпул" - "Атлетико" (Д), "Интер" (Г), "Порто" (Д), "Брюж" (Г), "Виляреал" (Д), "Фенербахче", "Ланс" (Д), ЛАСК (Г).

"Арсенал" - "Реал" (Д), "Байерн" (Г), "Борусия" (Дортмунд) (Д), "Бетис" (Г), "Лил" (Д), "Наполи", "Сабах" (Д), "Славия" (Прага) (Г) 

"Байерн" - "Арсенал" (Д), "Атлетико" (Г), "Бетис" (Д), "Манчестър Юн" (Г), "Будьо/Глимт" (Д), "Лил" (Г), "Славия" (Прага) (Д), "Викинг" (Г).

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Шампионска лига

Още новини по темата

Четири гола убиха мечтата на "Левски" за Шампионската лига
27 Авг. 2026

УЕФА наложи нови две глоби на "Левски"
23 Авг. 2026

"Левски" предпазливо остави всичко да се реши в Атина
19 Авг. 2026

Треньорът на "Левски" се упова на феновете преди сблъсъка с АЕК
17 Авг. 2026

Метрото ще работи извънредно за мача "Левски" - АЕК
14 Авг. 2026

"Левски" смаза "Кайрат", но вкара само веднъж
04 Авг. 2026

Атина ще е последното стъпало за "Левски" към ШЛ
03 Авг. 2026

"Левски" продължи с голямо треперене напред към Шампионската лига
29 Юли 2026

"Левски" пречупи шампиона на Румъния в първия мач
22 Юли 2026

Жребият намигна на "Левски" по пътя към Шампионската лига
20 Юли 2026

"Левски" продължи с 4:0 напред към Шампионската лига
14 Юли 2026

"Левски" не успя да спечели първия си мач в Европа
07 Юли 2026

ПСЖ отново стъпи на футболния връх
30 Май 2026

ПСЖ излиза със своята "Златна топка" в Будапеща
29 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки