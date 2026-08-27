ИИ прати ПСЖ срещу "Барселона" и "Манчестър С" в Шампионската лига

EПА/БГНЕС Тиери Анри, който участва в жребия в Монако, показва листче с името на "Манчестър Юн".

Настоящият носител на титлата в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" ще има трудни предизвикателства в основната фаза по пътя към защитата на трофея. Това стана ясно след днешния жребий в Монако, който отново беше определен от компютър. Сред съперниците на парижани ще са "Барселона", "Манчестър Сити", победителят в Лига Европа "Астън Вила" и др. ПСЖ и "Барселона" са се срещали 16 пъти през годините в турнира, а "Сити" се е изправял осем пъти срещу френския тим.

Рекордьорът по трофеи (15) "Реал" (Мадрид) също ще има нелеки сблъсъци. ИИ определи испанският гранд да играе с финалиста в миналогодишния турнир и шампион на Англия "Арсенал", както и с първенеца на Италия "Интер". А също така с "Рома", РБ (Лайпциг), АЕК, който снощи елиминира "Левски" и др.

Впрочем, останалите съперници на АЕК също са много трудни, тъй като гръцкият клуб бе в четвъртата, последна урна - "Манчестър Сити", "Рома", "Борусия" (Дортмунд), "Галатасарай", "Шахтьор" (Донецк), ЛАСК и "Комо".

Преди тегленето капитанът на ПСЖ Маркиньос бе обявен като първия носител на новото отличие на УЕФА - Respect: Beyond the Game. Това стана заради постъпката на бразилеца след финала на Шампионската лига през 2026 г., когато той отиде да утеши сънародника си Габриел Магаляеш ("Арсенал"), преди да се включи в празненствата на съотборниците си.

Бившият френски национал Тиери Анри пък получи Наградата на президента на УЕФА за изключителни постижения и лични качества както на терена, така и извън него.

Ето и как разпредели компютърът съперниците на отборите от първа урна.

"Реал" - "Интер" (домакин), "Арсенал" (гост), ПСВ "Айндховен" (Д), "Рома" (Г), РБ (Лайпциг) (Д), "Шахтьор" (Г), ЛАСК (Д) и АЕК (Г).

"Манчестър Сити" - ПСЖ (Д), "Барселона" (Г), "Спортинг" (Д), "Порто" (Г), "Наполи" (Д), РБ (Лайпциг) (Г), АЕК (Д), "Ланс" (Г)

"Интер" - "Ливърпул" (Д), "Реал" (Г), "Брюж" (Д), "Борусия" (Г), "Шахтьор" (Д), Фейенорд (Г), "Щутгарт" (Д), "Слован" (Г).

"Барселона" - "Манчестър С" (Д), ПСЖ (Г), "Астън Вила" (Д), "Спортинг" (Г), "Фейенорд" (Д), "Галатасарай" (Г), "Комо" (Д), "Сабах" (Г)

"Атлетико" (Мадрид) - "Байерн" (Д), "Ливърпул" (Г), "Манчестър Юн" (Д), ПСВ "Айндховен" (Г), "Фенербахче" (Д), "Будьо/Глимт" (Г), "Викинг" (Д), "Щутгарт" (Г)

ПСЖ - "Барселона" (Д), "Манчестър С" (Г), "Рома" (Д), "Астън Вила" (Г), "Галатасарай" (Д), "Виляреал" (Г), "Слован" (Д), "Комо" (Г).

"Ливърпул" - "Атлетико" (Д), "Интер" (Г), "Порто" (Д), "Брюж" (Г), "Виляреал" (Д), "Фенербахче", "Ланс" (Д), ЛАСК (Г).

"Арсенал" - "Реал" (Д), "Байерн" (Г), "Борусия" (Дортмунд) (Д), "Бетис" (Г), "Лил" (Д), "Наполи", "Сабах" (Д), "Славия" (Прага) (Г)

"Байерн" - "Арсенал" (Д), "Атлетико" (Г), "Бетис" (Д), "Манчестър Юн" (Г), "Будьо/Глимт" (Д), "Лил" (Г), "Славия" (Прага) (Д), "Викинг" (Г).

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/OKyCVzJAJR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 август 2026 г.

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/q5277acNfH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 август 2026 г.