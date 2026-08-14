Метрото ще работи извънредно за мача "Левски" - АЕК

Метрото ще работи извънредно до 1:00 ч. на 18 август, деня на мача "Левски" - АЕК за влизане в Шампионската лига.

Това съобщи "синият" клуб, като същевременно приветства днешното откриване на трите нови станции по третата метролиния - една от тях е точно пред стадиона на "Левски" и носи неговото име - "Стадион Георги Аспарухов". Постигната е и договорка с "Метрополитен" ЕАД за удължено работно време на всички линии в деня на големия двубой с гръцкия шампион.

Първият мач с АЕК от плейофите за Шампионската лига е от 22:00 ч. и ще е на Националния стадион "Васил Левски", а не на Герена, поради очаквания огромен зрителски наплив - близък до рекорда по посещаемост за мач на "сините".

От днес притежателите на абонаментни карти започнаха да купуват билети и тяхната квота е бе почти запълнена още по обед. В неделя от 15:00 ч. в свободна продажба ще се пусне останалото количество билети - онлайн и в клубните каси на ст. "Георги Аспарухов". За ограничаване на възможностите за черна борса и спекула всеки може да закупи максимум три билета.

Еуфорията е огромна, защото "Левски" няма загуба от началото на сезона и за първи път от 17 г. е в преддверието на най-силния клубен турнир. Местата на Националния стадион са малко над 43 000. За гръцки фенове са отделени около 1600 билета, а от съображения за сигурност ще бъде оформена буферна празна зона (поне 2500 седалки), отделно са и официалните ложи. Това означава, че за привържениците на "Левски" ще останат около 35-37 хиляди места, които се очаква да бъдат разпродадени за часове.

За последно "сините" играха пред толкова публика преди 3 г. срещу “Айнтрахт” (Франкфурт) в плейофа за влизане в Лигата на конференциите. Очакваните общо около 40 000 зрители обаче няма да са клубен рекорд. Той бе поставен на мача "Левски" - "Ливърпул" (2:4) през 2004 г., в реванш от III кръг на тогавашния турнир за Купата на УЕФА. Тогава на "Васил Левски" имаше 42 281 души.