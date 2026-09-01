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Италианският шеф на българските рефери бе сюрпризиран с две жалби

За пръв път от идването на Матео Трефолони има официални оплаквания от клубове

02 Септ. 2026Обновена
Действията на Венцислав Митрев по време на вчерашния мач в Русе предизвикаха остра реакция и официална жалба от страна на "Дунав".
БГНЕС
Действията на Венцислав Митрев по време на вчерашния мач в Русе предизвикаха остра реакция и официална жалба от страна на "Дунав".

По-малко от месец и половина след назначението му като председател на Съдийската комисия към БФС италианецът Матео Трефолони започва да се сблъсква с родната футболна действителност. Неговата комисия ще разглежда две жалби наведнъж след приключването на VI кръг на Първа лига. Това е ударно предизвикателство за бившия италиански международен рефер, след като от идването му насам нямаше такива остри оплаквания от съдийството. Сега обаче отново се завръща познатата атмосфера на недоволство и жалби.

Първо от "Дунав" се възмутиха от дузпата, която бе отсъдена в полза на "Локомотив 1929" (Сф) на вчерашния мач в Русе, завършил 2:2.

"На какво основание е отсъдена дузпа в полза на противниковия отбор? На какво основание в същата ситуация е показан жълт картон на нашия футболист? Какъв е критерият на главния съдия? Защо при наказателния удар в наша полза няма жълт картон за противниковия състезател, а при наказателния удар срещу нас нашият футболист е санкциониран? Каква е разликата между двете ситуации?", се казва в изявление на клуба за ситуацията в 57-ата минута, при която играчът на столичани Кауе Карузо шутира, а колумбиецът в състава на "Дунав" Хосе Кабаркас прави шпагат, като е спорно дали изобщо закача съперника. В случая най-странното е, че главният рефер Венцислав Митрев директно отсъжда дузпата, без да се консултира с VAR, въпреки сложността на положението.

Локо София изравни на Дунав с гол на Минчев от 11-те метра
Отборът на Локо София изравни при визитата си на Дунав Русе с гол от дузпа на Георги Минчев. Наказателният удар бе отсъден за игра с ръка на Хосе Перес в 57-ата минута. Вижте ситуацията.
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Русенци претендират и за спестен втори жълт картон на Калоян Костов ("Локомотив 1929") за острото влизане, което застрашава здравето на съперник. 

Втората жалба е от "Ботев" (Вр) след снощната загуба с 0:2 от "Арда". Там основната претенция срещу главния рефер Васил Минев и отговорника за VAR Мариян Гребенчарски е за дузпата за домакините, от която Антонио Вутов оформи в 85-ата минута крайния резултат.

"При ситуацията на границата на наказателното поле футболист на "Ботев" (Враца) прави шпагат, като кракът му е плътно на земята и няма посегателство към нападателя. В същия момент футболистът на Арда №99 Бирсент Карагарен настъпва крака на нашия защитник, след което пада на терена. За нас е необяснимо как при подобна ситуация може да бъде отсъдено нарушение в полза на футболиста, който сам настъпва противников играч. Още по-притеснително е, че първоначално беше отсъден пряк свободен удар, а след намесата на ВАР решението беше променено на наказателен удар", пишат от "Ботев".

Клубът от Враца припомня, че Васил Минев точно се е върнал след изтърпяно наказание заради пасивността му като VAR рефер на дербито "Лудогорец" - ЦСКА (1:0) на 25 май от Първа лига в ситуация, при която израелския защитник на "Лудогорец" Идан Нахмиас влезе брутално с бутонки в гърдите на нападателя на ЦСКА Леандро Годой.

От "Ботев" (Вр) връщат още лентата назад и посочват, че са пускали жалба срещу Минев и заради мача със "Септември" за неотсъдена дузпа за врачани по време на мач на 8 февруари 2025 г. В тази връзка клубът категорично настоява, че не желае Васил Минев да бъде назначаван като главен съдия, ВАР съдия или член на съдийска бригада в бъдещи мачове на отбора. Сега се търси и обяснение на действията на Гребенчарски като VAR рефер.

В допълнение се казва: "Ботев" (Враца) не иска помощ от съдиите. Не иска предимство. Не иска специално отношение. Искаме единствено феърплей, равнопоставеност и мачовете да бъдат решавани от футболистите на терена, а не от спорни съдийски решения."

Антонио Вутов удвои за Арда от дузпа
Date: 31-08-2026 ,Penalty Shot by Arda, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Arda, TeamB: Botev Vratsa, TeamAction: Arda, Half: 2, PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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Засега реакцията от Съдийската комисия е да не се даде наряд на Васил Минев за следващите кръгове в Първа и Втора лига. Венцислав Митрев ще ръководи двубоя от VIII кръг в елита "Локомотив" (Пд) - "Черно море", а Мариян Гребенчарски дори получи назначение да е главен рефер на дербито "Левски" - "ЦСКА 1948".

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Ключови думи:

Матео Трефолони, Съдийска комисия, БФС

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