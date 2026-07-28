УЕФА пратила Трефолони на ръководи реферите ни

Назначението на Матео Трефолони като председател на Съдийската комисия към БФС идва по инициатива на УЕФА. Това обяви бивишят италиански рефер при представянето си тук.

"Много съм щастлив за това ново предизвикателство. Това назначение идва като инициатива на УЕФА и те ме попитаха дали мога да поема този ангажимент. Добрите връзки между Централата и Българския футболен съюз много помогнаха за това разбирателство. Много съм щастлив да представям българските съдии", заяви открито Трефолони, който до момента бе съдийски наблюдател и ментор за развитие на съдии към УЕФА и член на реферския департамент на ФИФА за световното първенство през 2026 г.

Той за трети път ще бъде шеф на съдии, след като изпълнява тази функция във футболните федерации на Италия и Казахстан. Бил е общо 11 години член на съдийската комисия в родината си, но само през част от този период я е оглавявал. В Казахстан работи от края на 2012 до края на 2016 г. В съдийската си кариера Трефолони има 10 години като главен рефер в Серия А и 6 години на международно ниво. Навремето той беше сред разследваните рефери в аферата "Калчополи", но след това беше напълно оправдан. Любопитното е, че дебютът му в груповата фаза на Шампионската лига е на двубоя между "Левски" и "Вердер" (0:3) в София на 31 октомври 2006 г.

Сега Трефолони е подписал договор за 2 години с БФС. Негови заместници ще са Никола Джугански и Александър Костадинов, който досега бе говорител на комисията. Останалите членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев.

Италианецът сподели и първите си впечатления и обясни задачата си: "Целта ни е да увеличим качеството на съдийството в шампионатите. Вече имам наблюдения на представянето на реферите. Видях много добри неща. Има доста аспекти, върху които ще наблегнем в предстоящата работа. Те са свързани със съдийската материя. Искам да направим едно надграждане, а не да започнем от 0. Не бих казал, че реферите са 0 в момента. Осъзнавам, че в България има натиск над съдиите, но съм от държава, където това напрежение е още по-голямо. Подготвен съм за това, имам визията и опита как да се справя с този проблем при самите рефери."

Матео Трефолони е четвъртият чужденец, който ще отговаря за развитието на българските рефери след унгареца Виктор Кашай, испанеца Давид Борбалан и французина Марк Бата беше поканен като консултант към комисията.