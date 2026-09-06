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Низвергнатият у нас Кабаков получи наряд за Шампионската лига

Футболният рефер, който все още е №1 в ранглистата ни, ще свири мача между "Лил" и "Бетис"

Днес, 16:39
Георги Кабаков по време на мача от основната фаза на Лига Европа през миналия сезон между "Йънг Бойс" и "Астън Вила" на 27 ноември м.г.
ЕПА/БГНЕС
Георги Кабаков по време на мача от основната фаза на Лига Европа през миналия сезон между "Йънг Бойс" и "Астън Вила" на 27 ноември м.г.

Футболен рефер №1 в ранглистата за България Георги Кабаков ще свири мач от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига. От УЕФА потвърдиха, че той е получил назначение за двубоя на 8 септември между "Лил" и "Бетис". Негови аситенти на тъчлинията ще са Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти рефер ще бъде Радослав Гидженов.

Назначението идва изненадващо на фона, че Кабаков продължава да е в немилост в България, след като през миналия сезон той беше наказан два пъти, като вторият път президентът на БФС Георги Иванов лично се намеси и нареди 40-годишният пловдивчанин да не свири повече мачове до края на сезон 2025/26. Конкретният повод беше бездействието на Кабаков като VAR рефер на мача от XXVIII кръг "Берое" - ЦСКА (0:3).

През този сезон арбитърът продължава да не се ползва с доверие от Съдийската комисия, дори и след идването на новия председател Матео Трефолони. Кабаков е получил всичко на всичко два наряда в Първа лига след изиграването на първите 8 кръга - за мача от I кръг между "Ботев" (Вр) и "Черно море", както и този от IV кръг между "Дунав" и "Арда".

Иначе Георги Кабаков получава регулярно назначения от УЕФА за европейските турнири. От началото на сезона той е свирил два пъти в Лига Европа - в мача от III квалификационен кръг между "Егнатия" и ирландския "Шамрок Роувърс" и плейофа между белгийския "Сент Труйден" и кипърския "Омония".

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Ключови думи:

Георги Кабаков, Съдийска комисия

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