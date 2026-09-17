"Левски" започна със загуба в Лига Европа

БГНЕС Футболистите на "Залцбург" се прегръщат след гола си, а тези на "Левски" вървят край тях оклюмали по време на днешния мач от Лига Европа.

"Левски" загуби с 0:1 в София от "Залцбург" в първия си мач от основната фаза в Лига Европа. Българският шампион се опита да бъде равностоен на по-класния си съперник, но не успя да отбележи гол. Австрийският тим пък показа добра ефективност и вкара буквално от половин положение. В 39-ата минута топката рикошира в капитана на "сините" Кристиан Димитров и босненският национал Харис Табакович отбеляза единственото попадение в мача. Той преди това също имаше възможност да вкара в 23-ата минута, но вратарят на "Левски" Светослав Вуцов спаси удара му. Последният обаче направи голяма глупост в 49-ата минута, когато изби лошо топката, но след това се реваншира и спаси прехвърлящия удар на Сота Китано, а след това и добавката на Едмунд Байдо.

Домакините търсиха поне изравняване, но Рейналдо и Сержиньо не улучиха вратата. Вратарят на "Залцбург" Кристиан Завиешицки пък спаси шутове на Армстронг Око-Флекс и Рейналдо.

Около половината места на стадион "Васил Левски" обаче останаха празни и това може да се обясни с високите цени на билетите - от 28 до 75 евро. След мача изпълнителният директор на софийския клуб Даниел Боримиров се принуди да признае: "Утре ще излезем с позиция за билетите. Осъзнахме грешката си и ще се реваншираме."

Следващият мач на "Левски" в турнира е на 15 октомври - гостуване срещу НЕК "Ниймеген" в Нидерландия.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес бе много доволен от играчите си, въпреки загубата. "Представянето ни беше много позитивно. Откакто съм в "Левски", това е един от най-добрите ни мачове. Горд съм с нашите играчи, заслужавахме поне равенство. Ако имаше отбор, който заслужаваше победата, това бе "Левски". Днес играхме на ниво Лига Европа. Опитахме да атакуваме, да отнемаме топката, да ги провокираме да бъркат. Много съм горд с играчите, но съм разочарован от резултата", каза испанецът.

Вратарят Светослав Вуцов бе ядосан на гола на гостите: "Разликата беше, че не успяхме да реализираме ситуациите пред тяхната врата. Имахме малшанс да стане рикошет в Кристиан Димитров и да се върне в техния нападател. "Залцбург" не е случаен отбор - там разчитат на млади таланти, селектирани са на високо ниво. В началото се видя някаква разлика, в течение на мача се отпуснахме и играхме това, което нашите треньори искат. Смятам, че изиграхме доста силен мач, играхме по-добре от тях в голяма част. С течение на мача придобивахме все повече самочувствие."

Наставникът на "Залцбург" Дани Рьол коментира: "Играхме много добре в защита. След почивката имахме няколко възможности, в които можехме да се справим по-добре. Противникът нямаше удар към нашата врата. Това беше една добра среща за нас в Лига Европа. Успяхме да отнемаме много често топката, но не успявахме да създадем повече шансове за гол след това. Отборът срещу нас беше добра организиран и агресивен, но в крайна сметка добре се представихме. Постигнахме целта си, но не беше толкова лесно."