Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левски" започна със загуба в Лига Европа

Българският шампион се опита да бъде равностоен срещу "Залцбург", но отстъпи с 0:1

17 Септ. 2026Обновена
Футболистите на "Залцбург" се прегръщат след гола си, а тези на "Левски" вървят край тях оклюмали по време на днешния мач от Лига Европа.
БГНЕС
Футболистите на "Залцбург" се прегръщат след гола си, а тези на "Левски" вървят край тях оклюмали по време на днешния мач от Лига Европа.

"Левски" загуби с 0:1 в София от "Залцбург" в първия си мач от основната фаза в Лига Европа. Българският шампион се опита да бъде равностоен на по-класния си съперник, но не успя да отбележи гол. Австрийският тим пък показа добра ефективност и вкара буквално от половин положение. В 39-ата минута топката рикошира в капитана на "сините" Кристиан Димитров и босненският национал Харис Табакович отбеляза единственото попадение в мача. Той преди това също имаше възможност да вкара в 23-ата минута, но вратарят на "Левски" Светослав Вуцов спаси удара му. Последният обаче направи голяма глупост в 49-ата минута, когато изби лошо топката, но след това се реваншира и спаси прехвърлящия удар на Сота Китано, а след това и добавката на Едмунд Байдо.

Домакините търсиха поне изравняване, но Рейналдо и Сержиньо не улучиха вратата. Вратарят на "Залцбург" Кристиан Завиешицки пък спаси шутове на Армстронг Око-Флекс и Рейналдо.

Около половината места на стадион "Васил Левски" обаче останаха празни и това може да се обясни с високите цени на билетите - от 28 до 75 евро. След мача изпълнителният директор на софийския клуб Даниел Боримиров се принуди да признае: "Утре ще излезем с позиция за билетите. Осъзнахме грешката си и ще се реваншираме."

Следващият мач на "Левски" в турнира е на 15 октомври - гостуване срещу НЕК "Ниймеген" в Нидерландия.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес бе много доволен от играчите си, въпреки загубата. "Представянето ни беше много позитивно. Откакто съм в "Левски", това е един от най-добрите ни мачове. Горд съм с нашите играчи, заслужавахме поне равенство. Ако имаше отбор, който заслужаваше победата, това бе "Левски". Днес играхме на ниво Лига Европа. Опитахме да атакуваме, да отнемаме топката, да ги провокираме да бъркат. Много съм горд с играчите, но съм разочарован от резултата", каза испанецът.

Вратарят Светослав Вуцов бе ядосан на гола на гостите: "Разликата беше, че не успяхме да реализираме ситуациите пред тяхната врата. Имахме малшанс да стане рикошет в Кристиан Димитров и да се върне в техния нападател. "Залцбург" не е случаен отбор - там разчитат на млади таланти, селектирани са на високо ниво. В началото се видя някаква разлика, в течение на мача се отпуснахме и играхме това, което нашите треньори искат. Смятам, че изиграхме доста силен мач, играхме по-добре от тях в голяма част. С течение на мача придобивахме все повече самочувствие."

Наставникът на "Залцбург" Дани Рьол коментира: "Играхме много добре в защита. След почивката имахме няколко възможности, в които можехме да се справим по-добре. Противникът нямаше удар към нашата врата. Това беше една добра среща за нас в Лига Европа. Успяхме да отнемаме много често топката, но не успявахме да създадем повече шансове за гол след това. Отборът срещу нас беше добра организиран и агресивен, но в крайна сметка добре се представихме. Постигнахме целта си, но не беше толкова лесно."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, Ред Бул Залцбург, Лига Европа, Хулио Веласкес

Още новини по темата

БФС посочи вратаря на "Ботев" (Пд) като провокатор в дербито
16 Септ. 2026

Веласкес: "Залцбург" се чувства добре в рокендрола
16 Септ. 2026

Бивш директор в "Арсенал" влезе в управата на "Левски"

14 Септ. 2026

"Левски" не успя да победи и 10-ия в класирането
13 Септ. 2026

Треньорът на "Левски" мисли за Враца, а не за телепортация
12 Септ. 2026

"Левски" получи тежка санкция за дербито срещу "Лудогорец"
10 Септ. 2026

ЦСКА разби "Левски" и взе Суперкупата
09 Септ. 2026

"Левски" привлече национал на България
08 Септ. 2026

Безгрешният "Левски" дръпна със 7 точки на върха
05 Септ. 2026

"Левски" остави Сангаре и наш национал извън Лига Европа
04 Септ. 2026

Шампионът е предпоследен по налагане на млади играчи
04 Септ. 2026

Обрат за 5 минути остави "Левски" безпогрешен
02 Септ. 2026

"Левски" сключи "най-голямата сделка в историята на българския спорт"
01 Септ. 2026

100-процентовият "Левски" оглави класирането
30 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки