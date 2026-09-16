Веласкес: "Залцбург" се чувства добре в рокендрола

Утрешният съперник на "Левски" - "Ред Бул Залцбург", е отбор от много висока класа и може да е равностоен на най-големите клубове в европейския футбол. Това предупреди треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди утрешното домакинство срещу австрийския тим от основната фаза в Лига Европа.

"Това е един отбор, в който има много енергия. Един отбор с много млади играчи, които в средносрочен и краткосрочен план мога да играят на много високо ниво. Отбор, който се чувства добре в рок енд рола - да печелят и губят топката в отворени мачове с голям интензитет. С изключително голям капацитет да се справят в такива двубои. Абсолютна заблуда е, че те са млад отбор и това може да им попречи. Това е един отбор-самолет, който може да лети през всичките 90 минути. Добрият футболист го хвърляш на терена на 18 години и ти печели световно първенство, както го прави Ламин Ямал. Футболистите в "Залцбург" могат да играят в топ отбори в Шампионска лига", предупреди испанският наставник.

Същевременно той посочи, че "Ред Бул Залцбург" не е непобедим, а "Левски" ще излезе без напрежение на терена: "Както всеки един отбор на света имат своите слаби страни. Там вече е нашата възможност да ги намерим и да успеем да се възползваме от тях на терена утре. Аз сляпо вярвам в моите играчи. Това, което правят през този сезон, е изключително голямо нещо. Спечелихме си възможността да играем в този турнир. Това е момент всички да се насладим на този миг. Напрежението е в другите отбори. Основното е да се наслаждаваме. Това да се насладим винаги минава през това да се представим по най-добрия начин във всеки един мач. Няма абсолютно никакъв смисъл да имаме страх от никой и от нищо. Най-важно е да играем с нашия характер и добър манталитет. От гледна точка на феновете сме на ниво Шампионска лига. От гледна точка на спортно-техническите възможности сме като бебе с памперси. Оттам насетне трябва всеки ден да даваме всичко от себе си и да правим крачки в правилната посока."

В състава на "Левски" има нови кадрови проблеми. Мехди Мубарик и Марко Груич са с травми и за тяхното участие ще се решава в последния момент. Оливер Камдем и Мустафа Сангаре са здрави, но още имат да наваксват откъм игрови ритъм. Твърдо аут са Радослав Кирилов и Акрам Бурас твърдо отпадат.

Двубоят между "Левски" и "Ред Бул Залцбург" е утре от 19:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски" и ще се предава пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще бъде финландецът Мохамад Ал-Емара.