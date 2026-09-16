Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Веласкес: "Залцбург" се чувства добре в рокендрола

Като фенове сме на ниво Шампионска лига, като възможности - като бебе с памперси, каза треньорът на "Левски"

Днес, 12:54
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес демонстрира отлично настроение на пресконференцията преди утрешното домакинство срещу "Ред Бул Залцбург" в Лига Европа.
БГНЕС
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес демонстрира отлично настроение на пресконференцията преди утрешното домакинство срещу "Ред Бул Залцбург" в Лига Европа.

Утрешният съперник на "Левски" - "Ред Бул Залцбург", е отбор от много висока класа и може да е равностоен на най-големите клубове в европейския футбол. Това предупреди треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди утрешното домакинство срещу австрийския тим от основната фаза в Лига Европа.

"Това е един отбор, в който има много енергия. Един отбор с много млади играчи, които в средносрочен и краткосрочен план мога да играят на много високо ниво. Отбор, който се чувства добре в рок енд рола - да печелят и губят топката в отворени мачове с голям интензитет. С изключително голям капацитет да се справят в такива двубои. Абсолютна заблуда е, че те са млад отбор и това може да им попречи. Това е един отбор-самолет, който може да лети през всичките 90 минути. Добрият футболист го хвърляш на терена на 18 години и ти печели световно първенство, както го прави Ламин Ямал. Футболистите в "Залцбург" могат да играят в топ отбори в Шампионска лига", предупреди испанският наставник.

Същевременно той посочи, че "Ред Бул Залцбург" не е непобедим, а "Левски" ще излезе без напрежение на терена: "Както всеки един отбор на света имат своите слаби страни. Там вече е нашата възможност да ги намерим и да успеем да се възползваме от тях на терена утре. Аз сляпо вярвам в моите играчи. Това, което правят през този сезон, е изключително голямо нещо. Спечелихме си възможността да играем в този турнир. Това е момент всички да се насладим на този миг. Напрежението е в другите отбори. Основното е да се наслаждаваме. Това да се насладим винаги минава през това да се представим по най-добрия начин във всеки един мач. Няма абсолютно никакъв смисъл да имаме страх от никой и от нищо. Най-важно е да играем с нашия характер и добър манталитет. От гледна точка на феновете сме на ниво Шампионска лига. От гледна точка на спортно-техническите възможности сме като бебе с памперси. Оттам насетне трябва всеки ден да даваме всичко от себе си и да правим крачки в правилната посока."

В състава на "Левски" има нови кадрови проблеми. Мехди Мубарик и Марко Груич са с травми и за тяхното участие ще се решава в последния момент. Оливер Камдем и Мустафа Сангаре са здрави, но още имат да наваксват откъм игрови ритъм. Твърдо аут са Радослав Кирилов и Акрам Бурас твърдо отпадат.

Двубоят между "Левски" и "Ред Бул Залцбург" е утре от 19:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски" и ще се предава пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще бъде финландецът Мохамад Ал-Емара.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хулио Веласкес, Левски, Лига Европа

Още новини по темата

Бивш директор в "Арсенал" влезе в управата на "Левски"

14 Септ. 2026

"Левски" не успя да победи и 10-ия в класирането
13 Септ. 2026

Треньорът на "Левски" мисли за Враца, а не за телепортация
12 Септ. 2026

"Левски" получи тежка санкция за дербито срещу "Лудогорец"
10 Септ. 2026

ЦСКА разби "Левски" и взе Суперкупата
09 Септ. 2026

"Левски" привлече национал на България
08 Септ. 2026

Безгрешният "Левски" дръпна със 7 точки на върха
05 Септ. 2026

"Левски" остави Сангаре и наш национал извън Лига Европа
04 Септ. 2026

Шампионът е предпоследен по налагане на млади играчи
04 Септ. 2026

Обрат за 5 минути остави "Левски" безпогрешен
02 Септ. 2026

"Левски" сключи "най-голямата сделка в историята на българския спорт"
01 Септ. 2026

100-процентовият "Левски" оглави класирането
30 Авг. 2026

Треньорът на "Левски": В момента ми е все тая за Лига Европа
29 Авг. 2026

"Левски" сезира УЕФА за бити фенове и агресивни полицаи в Атина
28 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки