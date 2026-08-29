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Треньорът на "Левски": В момента ми е все тая за Лига Европа

Хулио Веласкес похвали специално Станислав Генчев преди утрешния мач в Пловдив

Днес, 11:40
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешното гостуване срещу "Ботев" (Пд).
БГНЕС
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешното гостуване срещу "Ботев" (Пд).

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес даде да се разбере, че в момента не се интересува от предстоящите мачове в Лига Европа, а вниманието му е само върху утрешното гостуване срещу "Ботев" (Пд) от VII кръг на Първа лига.

"Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът ми е върху мача с "Ботев" (Пловдив). Точно там е ключът един отбор да израсне. Ако веднага след един жребий се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост", отсече Веласкес.

Той похвали специално отбора на "Ботев" (Пд) и треньора му Станислав Генчев, негов предшественик в "Левски". "Имам изключително голям респект към противника. Първо към самия треньор, с когото винаги сме имали добри отношения. Смятам, че е изключително добър треньор, който е фокусиран върху работата си. Неговите отбори винаги са организирани и се представят сериозно. "Ботев" има всичките условия да се бори за върховите места в първенството. Имат футболисти, с които могат да се борят за място в първата третина на класирането. "Ботев" е отбор, който вкъщи играе доста стабилно. Отбор, който променя начина си на игра и го подобрява от началото на сезона и със сигурност ще ни направи деня доста труден. Трябва да направим добър мач, за да бъдем в позиция да го спечелим. В утрешния мач трябва да бъдем изключително концентрирани. Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа", каза наставникът на "сините".

Той няма други проблеми с контузени след реванша с АЕК. Ще липсват петимата, които пропуснаха и предишните мачове - Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич.

Двубоят между "Ботев" (Пд) и "Левски" ще е утре от 19:00 ч. на ст. "Христо Ботев" и ще се предава по Диема спорт 3. Главен рефер ще бъде Тодор Киров.

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Хулио Веласкес, Левски

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