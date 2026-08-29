Треньорът на "Левски": В момента ми е все тая за Лига Европа

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес даде да се разбере, че в момента не се интересува от предстоящите мачове в Лига Европа, а вниманието му е само върху утрешното гостуване срещу "Ботев" (Пд) от VII кръг на Първа лига.

"Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът ми е върху мача с "Ботев" (Пловдив). Точно там е ключът един отбор да израсне. Ако веднага след един жребий се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост", отсече Веласкес.

Той похвали специално отбора на "Ботев" (Пд) и треньора му Станислав Генчев, негов предшественик в "Левски". "Имам изключително голям респект към противника. Първо към самия треньор, с когото винаги сме имали добри отношения. Смятам, че е изключително добър треньор, който е фокусиран върху работата си. Неговите отбори винаги са организирани и се представят сериозно. "Ботев" има всичките условия да се бори за върховите места в първенството. Имат футболисти, с които могат да се борят за място в първата третина на класирането. "Ботев" е отбор, който вкъщи играе доста стабилно. Отбор, който променя начина си на игра и го подобрява от началото на сезона и със сигурност ще ни направи деня доста труден. Трябва да направим добър мач, за да бъдем в позиция да го спечелим. В утрешния мач трябва да бъдем изключително концентрирани. Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа", каза наставникът на "сините".

Той няма други проблеми с контузени след реванша с АЕК. Ще липсват петимата, които пропуснаха и предишните мачове - Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич.

Двубоят между "Ботев" (Пд) и "Левски" ще е утре от 19:00 ч. на ст. "Христо Ботев" и ще се предава по Диема спорт 3. Главен рефер ще бъде Тодор Киров.