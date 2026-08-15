"Левски" привлече световен шампион от АЕК за плейофа с АЕК

LEVSKI.BG Марко Груич позира в офиса на "Левски" заедно със спортния директор Георги Костадинов, който му връчи фланелка на "сините".

"Левски" подсили халфовата си линия с бившия играч на "Ливърпул" и доскорошен на гръцкия шампион АЕК Марко Груич. Сърбинът идва в София като свободен агент, след като договорът му с клуба от Атина изтече това лято.

Новината първо съобщиха медиите в южната ни съседка, които дори публикуваха снимка на сръбския футболист в офиса на "сините". По-късно официалният сайт на българския шампион също показа кадри от подписването на споразумението.

Според гръцките медии 30-годишният Груич веднага ще се присъедини към тренировките на "сините" и "се очаква да е на разположение на своя треньор за двата мача срещу досегашния си тим АЕК в плейофа за Шампионската лига".

От "Левски" съобщиха привечер, че договорът е за 1+1 години. А още по обед публикуваха пост в социалните мрежи, с който намекнаха за финализирането на трансфера, обявявайки, че става въпрос за световен шампион:

Груич е световен шампион за младежи до 20 г. през 2015-а с отбора на Сърбия. През 2016-а той премина от родния "Цървена звезда" в "Ливърпул". Там обаче изигра едва 8 мача и бе преотстъпван на "Кардиф" и "Херта" (Берлин). През 2020 г. беше трансфериран в "Порто" и там изкара пет години, като изигра общо 80 мача, в които вкара 4 гола. Със "синьо-белите" той стана шампион на Португалия (2022 г.) и трикратен носител на Купата на страната.

През миналия сезон Груич бе купен от АЕК и стана шампион и с "жълто-черните", но всъщност бе на терена едва в 10 двубоя (1 гол). 191-сантиметровият халф не получи предложение за удължаване на договора с гръцкия клуб и това направи възможно привличането му в "Левски".

Първият мач на "сините" с АЕК е на 18 август (вторник) от 22:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски", а реваншът - седмица по-късно в Атина. Победителят в сблъсъка ще влезе в Шампионската лига и ще има там минимум осем мача, отпадналият отбор пък ще отиде в Лига Европа, където също ще има 8 двубоя.