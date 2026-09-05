Безгрешният "Левски" дръпна със 7 точки на върха

БГНЕС Левият бек на "Левски" Майкон се е втурнал към вратата на "ЦСКА 1948", преследван от боливиеца Ектор Куеяр (вляво) по време на мача на ст. "Георги Аспарухов".

"Левски" продължава безгрешната си серия и спечели осмата си поредна победа от началото на сезона - 1:0 над "ЦСКА 1948" в дербито на VIII кръг. След този успех шампионите са с пълен актив от 24 точки и вече имат 7 точки аванс пред ЦСКА и "Лудогорец", които са с по 17 т. Следващият мач на "Левски" е в сряда именно срещу ЦСКА, за Суперкупата на България.

Единственото попадение в мача на стадион "Георги Аспарухов" отбеляза колумбиецът Хуан Переа. В 58-ата минута топката се оказа у него след рикошет и нападателят не сгреши. Във втората минута на добавеното време "Левски" имаше шанс да удвои, но вратарят на "ЦСКА 1948" Алекс Божев спаси удара на излезлия сам срещу него Рейналдо.

И вицешампионът имаше чисти положения. Вратарят на "сините" Светослав Вуцов обаче се справи отлично при ударите на Жул Майер и Лаша Двали.

В края на мача треньорът на "ЦСКА 1948" Сашо Александров получи два бързи жълти картона заради недоволството си срещу рефера Мариян Гребенчарски и беше изгонен.

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Заради изгонването на Александров след мача говори неговият помощник в "ЦСКА 1948" Огнян Атанасов: "Изиграхме доста равностоен двубой срещу "Левски". Статистиката го показва. За съжаление липса на късмет ни попречи да се приберем днес поне с точка. Нашият игрови план се получи до голяма степен. Търсихме по-раздвижени нападатели, които да са по-активни и в защита. Търсихме дълбочина и добре се получи. Не е моя работа да коментирам съдиите, но имаше едно-две спорни отсъждания на съдията. Работим постоянно за това нещо, отборът да става все по-добър. Искаме да покажем нашия стил - притежание на топката, дълбочина, дублиране на фланга и още много неща."

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес коментира: "Мачът беше труден, но не е случайно. "ЦСКА 1948" игра страхотно срещу Панатинайкос. Като цяло направихме добър мач. "ЦСКА 1948" има добра структура, трябваше правилно да пресираме. Те в нападение много често си сменят позициите. Беше важно днес да се защитаваме компактно и с качество. Мисля, че се справихме добре с това. Трябваше в хода на 90 минути да водим мини битки, което направиха мача още по-труден за нас. Нашата основна цел сега е да спечелим мача срещу ЦСКА за Суперкупата."

ЦСКА направи грешна стъпка във Варна

ЦСКА прекъсна серията си от 5 поредни победи в Първа лига, след като завърши 1:1 при гостуването си срещу "Спартак 1918" (Вн) в мач от VIII кръг на Първа лига. Въпреки това "червените" излязоха на второ място в класирането поне за вечер, тъй като събраха 17 точки и по-добра голова разлика от "Лудогорец", който досега бе на тази позиция. Разградчани обаче утре гостуват срещу "Локомотив 1929" и имат шанс отново да изпреварят ЦСКА.

Носителят на Купата на България може само да съжалява, че не спечели мача във Варна, тъй като пропусна чисти положения. Столичани поведоха в 18-ата минута, когато Йоанис Питас беше изведен на празна врата от Анхело Мартино. Домакините изравниха в 33-ата минута чрез Бубакар Ан след двойно подаване.

Веднага след началото на втората част вратарят на "Спартак 1918" Пламен Илиев спаси удар на Леандро Годой, а при последвалата добавка Стефано Сенси също изпусна отблизо. В 49-ата минута Годой вкара, но попадението беше отменено заради засада. Освен това пропуски за ЦСКА направиха Каталин Иту на два пъти и Годой още веднъж. Но и "Спартак 1918" имаше шанс, но вратарят на гостите Фьодор Лапоухов отрази много опасен шут на Анхел Гомеш. А в допълнителното време ЦСКА имаше претенции за дузпа заради игра с ръка в наказателното поле на Джоуи Шитоку. Главният рефер Радослав Гидженов обаче не отсъди нарушение, а сложи край на мача секунди по-късно.

Спартак Варна - ЦСКА 1:1 /репортаж/ Date: 05-09-2026 ,Watch the Game Highlights from FK Spartak 1918 Varna vs. PFC CSKA Sofia, 09/05/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: FK Spartak 1918 Varna, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Спартак Варна - ЦСКА 1:1 /репортаж/ Date: 05-09-2026 ,Watch the Game Highlights from FK Spartak 1918 Varna vs. PFC CSKA Sofia, 09/05/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: FK Spartak 1918 Varna, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: ,

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев отново чу призиви за оставка от фенове на отбора, а след мача заяви: "В пореден мач създаваме много ситуации. Правим нещо, което е необяснимо за мен - сваляме темпото, позволяваме на противника да се възплозва. Поемам отговорност за своите грешки, но има грешки, които не мога да контролирам. Хубаво е, че създаваме ситуации за гол. Днес не влязоха повечето. Допускаме груби индивидуални грешки от ситуации, които на пръв поглед са наши топки. Взимаме грешни решения в ситуации - както стана и голът на "Черно море" в предишния мач. Има мачове, в които дори да не правим нищо, трябва да ги печелим."

Временният наставник на "Спартак 1918" Васил Петров каза: "Искам да поздравя момчетата за това, което дадоха за втори пореден мач. Виждам ги все по-уверени. Това, което работим, дава резултат и това е много важно. Смея да твърдя, че ни беше доста трудно. Имахме друг план за мача. Честно да си призная, ЦСКА има много силни играчи - къде с индивидуална класа, къде с хубави движения ни преодоляваха. Искахме да изглеждаме по друг начин, но се наложи да сменим тактиката на полувремето. Радвам се, че взехме точка, накрая можехме и да спечелим мача. Второто полувреме такъв ни беше планът - да изчакваме нашите моменти."