Бившият селекционер на националния отбор Ясен Петров е новият треньор на "Спартак 1918" (Вн), съобщи официално клубът.

58-годишният бивш атакуващ халф ще бъде наставник на общо осми български отбор. Той замества македонският ветеран Гьоко Хаджиевски, който изненадващо се раздели с варненци в сряда.

"Ясен Петров е едно от най-разпознаваемите имена в българския футбол. В своята треньорска кариера той е водил националния отбор на България, както и редица водещи клубове у нас [...]. Зад гърба си има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай - написаха от "Спартак 1918". - В треньорския щаб на Ясен Петров влизат помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков, кондиционният треньор Ивайло Петров и треньорът на вратарите Георги Георгиев".

Ясен Петров премина във футболната си кариера през 5 български клуба - родния му "Ботев" (Пд), "Левски", "Локо" (Сф), "Славия" и "Пирин" (ГД). Игра също в Китай, Кипър и Германия, а през 2001 г. спря с активния футбол.

Като треньор започна в "Локомотив" (Сф) през 2002 г. и води още шест наши отбора, включително и другия варненски клуб "Черно море". Останалите са "Ботев" (Пд), "Локомотив" (Пд), "Нафтекс", "Левски", а за последно през пролетта бе в "Добруджа". Бил е треньор още в Китай, а през 2021-2022 г. бе начело на националния тим на България.

При представянето си в "Спартак 1918" Петров заяви: "Знам, че пътят е много дълъг и не е лесен. Задачата ми и тази на екипа е да продължим линията, която до този момент върви в "Спартак". Желанието е този отбор да се развие. Ще дам всичко от себе си, за да направим един наистина добър отбор, който да не се бори за оцеляване в групата. В момента в отбора има голяма конкуренция. Има равнопоставеност на много постове. Поклон пред свършеното от Гьоко Хаджиевски, заслужава изключително много уважение."