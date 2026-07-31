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Ясен Петров е новият треньор на "Спартак 1918" (Вн)

Това е осмият български отбор, който бившият национален селекционер поема

31 Юли 2026Обновена
Ясен Петров при представянето си днес като треньор на "Спартак 1918" (Вн).
Булфото
Ясен Петров при представянето си днес като треньор на "Спартак 1918" (Вн).

Бившият селекционер на националния отбор Ясен Петров е новият треньор на "Спартак 1918" (Вн), съобщи официално клубът.

58-годишният бивш атакуващ халф ще бъде наставник на общо осми български отбор. Той замества македонският ветеран Гьоко Хаджиевски, който изненадващо се раздели с варненци в сряда

"Ясен Петров е едно от най-разпознаваемите имена в българския футбол. В своята треньорска кариера той е водил националния отбор на България, както и редица водещи клубове у нас [...]. Зад гърба си има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай - написаха от "Спартак 1918". - В треньорския щаб на Ясен Петров влизат помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков, кондиционният треньор Ивайло Петров и треньорът на вратарите Георги Георгиев".

Ясен Петров премина във футболната си кариера през 5 български клуба - родния му "Ботев" (Пд), "Левски", "Локо" (Сф), "Славия" и "Пирин" (ГД). Игра също в Китай, Кипър и Германия, а през 2001 г. спря с активния футбол.

Като треньор започна в "Локомотив" (Сф) през 2002 г. и води още шест наши отбора, включително и другия варненски клуб "Черно море". Останалите са "Ботев" (Пд), "Локомотив" (Пд), "Нафтекс", "Левски", а за последно през пролетта бе в "Добруджа". Бил е треньор още в Китай, а през 2021-2022 г. бе начело на националния тим на България.

При представянето си в "Спартак 1918" Петров заяви: "Знам, че пътят е много дълъг и не е лесен. Задачата ми и тази на екипа е да продължим линията, която до този момент върви в "Спартак". Желанието е този отбор да се развие. Ще дам всичко от себе си, за да направим един наистина добър отбор, който да не се бори за оцеляване в групата. В момента в отбора има голяма конкуренция. Има равнопоставеност на много постове. Поклон пред свършеното от Гьоко Хаджиевски, заслужава изключително много уважение."  

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Ключови думи:

Ясен Петров, Спартак 1918 Варна

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