Треньорът на "Спартак 1918" (Вн) изненадващо напусна

Първодивизионният "Спартак 1918" (Вн) изненадващо остана без треньор след три кръга от новия сезон. Днес от варненския клуб обявиха, че Гьоко Хаджиевски е напуснал поста си по свое изрично желание. Това се случва само три дни след гръмката победа с 3:0 над "Черно море" в първото варненско дерби за първенството.

"Решението е лично на г-н Хаджиевски и бе заявено пред ръководството след победата във варненското дерби срещу "Черно море." Когато пое отбора, Гьоко Хаджиевски прие едно от най-трудните предизвикателства в своята впечатляваща треньорска кариера. На 70-годишна възраст той застана начело на "Спартак" в момент, в който клубът се нуждаеше от стабилност, спокойствие и опит. Под негово ръководство отборът успя да преодолее трудностите, да стабилизира представянето си и да запази мястото си в Първа лига след тежкия изминал сезон. С това той изпълни първата си мисия към клуба. В началото на новото първенство Гьоко Хаджиевски изпълни и обещанието, което даде пред ръководството на "Спартак" - да върне победния дух на отбора и да остави след себе си повод за гордост на всички спартаклии. Победата във варненското дерби срещу "Черно море" беше моментът, който той сам определя като най-подходящия финал на своята мисия в клуба и пожела да остане запомнен именно с този успех", съобщиха от клуба и допълниха, че уважават решението на северномакедонския специалист, като му благодарят за професионализма и всеотдайността.

Самият треньор обясни в изявление, че решението му не е било спонтанно, а отдавна обмислено. "Истината е, че още преди началото на сезона бях взел решение да се оттегля. Не го направих тогава, защото предстоеше варненското дерби. Не исках моето решение по никакъв начин да разклати отбора или да отклони вниманието от един толкова важен мач. Независимо какъв щеше да бъде резултатът, аз вече знаех какво ще направя след него. Днес си тръгвам спокоен. Изпълних това, което обещах на ръководството, на футболистите и най-вече на себе си. Напускам с удовлетворението, че оставям след себе си стабилен отбор, добър колектив и клуб, който има бъдеще", се казва в обръщението му към феновете на "Спартак 1918", на които специално благодари.

Гьоко Хаджиевски стана треньор на варненския отбор на 5 юли м.г. През последвалите почти 13 месеца на поста той успя да спаси тима от изпадане, въпреки тежкото финансово състояние. "Спартак 1918" бе третият български клуб, който той води през богатата си треньорска кариера след ЦСКА (1993-1994) и "Вихрен" (2006).

Това е и първата треньорска смяна от началото на шампионата в Първа лига.