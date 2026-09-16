БФС посочи вратаря на "Ботев" (Пд) като провокатор в дербито

СПОРТАЛ Сбиването между футболистите в края на дербито на Пловдив е било провокирано от вратаря на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов, установи Дисциплинарната комисия към БФС.

Глоби за 6150 евро наложи Дисциплинарната комисия към БФС заради инцидентите по време и след дербито на Пловдив в неделя, спечелено от "Ботев" с 2:0. Дори е наложена персонална санкция на един от участниците в сбиването - вратарят на "Ботев" Даниел Наумов, който е глобен със 160 евро за провокативно поведение.

По-голяма част от наказанията заради поведението на публиката обаче са за "Локомотив" - 1550 евро за възпламеняване на бомбички на терена, 1030 за обидни скандирания, 520 за хвърлени факли на терена и 155 за нерегламентирано използване на факли и димки. Клубът също така е задължен да възстанови щетите, нанесени в сектора на агитката на ст. "Христо Ботев".

Глобите за "Ботев", освен тази на Наумов, са 1550 евро за възпламеняване на бомбички на терена и 1030 за нецензурни скандирания.

На треньора на "Левски" Хулио Веласкес не му се размина за нервния изблик в неделя. По време на нулевото равенство с "Ботев" (Вр) той разби страничното стъкло на резервната скамейка. Това бе определено от Дисциплинарната комисия като провокативно поведение и струваше на наставника 210 евро. Освен това "Левски" е задължен да възстанови щетите на стадион "Христо Ботев" във Враца, включително и строшеното стъкло.

Прави впечатление и огромната глоба за мащабите на Втора лига, която е наложена на "Берое" след победата с 1:0 над гостуващия "Спортист" (Своге). Мачът в Стара Загора започна със закъснение, тъй като фенове на домакините влязоха на терена и разпънаха транспарант, с който призоваха аржентинския собственик Ернан Банато да върне акциите, тъй като не е в състояние да обезпечава бюджета на клуба. Недоволството на феновете бе изразено и с хвърляне на бомбички.

Всичко това ще струва на клуба 2392.50 евро - 1280 за възпламеняване на повече от 5 бомбички, 775 за навлизане на публика на терена извън игрово време, 260 за закъснение от началния час по програма на срещата и 77.50 за нерегламентирано използване на димки.