"ЦСКА 1948" излезе начело в Първа лига

"ЦСКА 1948" е новият лидер в класирането на Първа лига. Вицешампионът от миналия сезон победи с 2:0 като домакин "Локомотив" (Пд) в мач от VII кръг и събра 16 точки, като има по-добра голова разлика от досегашния водач "Лудогорец". Така "ЦСКА 1948" ще е на върха поне до неделя, когато разградчани гостуват срещу "Спартак 1918" (Вн), а шампионът "Левски" (15 т.) играе с "Ботев" в Пловдив.

Успехът на "ЦСКА 1948" тази вечер дойде след голове в края на двете части. Във втората минута на допълнителното време след 45-ата Борислав Цонев откри с удар по диагонала и недостатъчно добра реакция на вратаря на "Локомотив" Боян Милосавлйевич. В първата минута след 90-ата пък бразилецът Елиас отбеляза третото си шампионатно попадение от началото на сезона.

Резултатът задълбочи още повече кризата в "Локомотив", който след шестата си загуба в първенството е на 13-ото, предпоследно място само с 3 точки.

ОТЗИВИ

Треньорът на "ЦСКА 1948" Александър Александров бе доволен: "Много важно беше да покажем реакция и да се види, че миналата седмица беше случайна загубата (б.ред. - с 0:1 от "Септември"). Важното е, че днес показахме играта, която можем. Доминирахме през целия мач, само в края имаше напрежение. Радвам се, че отборът игра по начина, по който искаме и по който можем. Знаехме, че "Локомотив" (Пловдив) ще играе с нисък блок и контраатаки, както и, че ще разчитат на статитчни положения. Хванахме ги разкрачени във фаза защита и успяхме да вкараме. Опитахме се да играем високо и да ги бием агресивно за топката. Много бързо отнемахме топката, контрапресата на офанзивните футболисти беше добре. Като играехме с топката, уморявахме играчите на "Локомотив" (Пловдив), като се радвам, че вкарахме два хубави гола. Боби Цонев влиза по-трудно в първенството, но знаех, че рано или късно ще вкара. Имахме трима-четирима основни футболисти, които липсваха. Доволен съм от хората, които ги замениха. Надявам се другата седмица всички да са здрави, за да сме готови с дербито с "Левски". Ако покажем най-добрата си версия, ще постигнем добър резултат."

Наставникът на "Локомотив" (Пд) Душан Косич коментира: "Видях някои позитивни неща. Не можем да отбелязваме попадения, това ни вкарва допълнително напрежение. Имаме много проблеми. Показахме добра енергия в последните два мача. Когато не сме успешни, когато има и някои по-странни решения на реферите, когато събереш всички тези неща, изглеждат като оправдания, но всичко това стават все по-трудно и по-трудно. Всеки път, когато стъпихме малко по-здраво днес, получавахме жълт картон. "ЦСКА 1948" имаше своите моменти на късмет. Ние имахме някои добри ситуации, при които можеше да отбележим гол. Нуждаем се от един добър момент, за да си възвърнем енергията на терена. Личи си, че сме нервни. Това ни прави нервни - всички тези проблеми, които имаме. Изглежда като извинения, но това са доста кофти моменти. Има някои промени в клуба. Ситуацията не е добра, не е лесна за нито един човек в нашия клуб."