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Почина вторият български космонавт Александър Александров

 През 1988 г. той лети със съветски колеги до орбиталната станция „Мир“, където прекарва 10 дни

10 Юли 2026Обновена
Александър Александров
EPA/БГНЕС
Александър Александров

Почина българският космонавт Александър Александров, това съобщи с пост във "Фейсбук" премиерът Румен Радев.

"Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания", пише премиерът, изразявайки съболезнования към близките му. 

По думите му, като летец и офицер Александров оставя след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост, а делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти.

Александър Александров е вторият български космонавт. Той е роден на 1 декември 1951 г. в град Омуртаг. Още от малък проявява интерес към авиацията и по-късно завършва Висшето народно военно-въздушно училище „Георги Бенковски“, където се подготвя за военен летец. През 1988 г. участва в космическата мисия „Союз ТМ-5“ по програмата „Шипка“. Заедно със съветски космонавти той лети до орбиталната станция „Мир“, където прекарва близо десет дни.

По време на полета извършва множество научни експерименти в областта на медицината, биологията, физиката и космическите технологии. Резултатите от тези изследвания допринасят за развитието на българската и световната космическа наука. За своя принос Александър Александров получава високи държавни отличия и се превръща в символ на българските успехи в космическите изследвания.

Съболезнования във "Фейсбук" изказа и първият български космонавт Георги Иванов (86 г.), който летя в орбита около Земята на 10 април 1978 г. на борда на космическия кораб "Союз-33", с командир Николай Рукавишников.

"България загуби човек, посветил живота си на науката, на авиацията и на мечтата за Космоса. За мен обаче той ще остане преди всичко добър приятел, достоен човек и истински професионалист, с когото имах честта да споделям спомени, срещи и каузи", написа Иванов.

"Сега" поднася съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров.

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Ключови думи:

космонавт, Александър Александров

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