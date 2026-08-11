"ЦСКА 1948" се размина болезнено с чудо срещу ПАО

SPORTAL.BG Националът Георги Русев беше сред най-активните в атаката на "ЦСКА 1948", но не успя да се разпише във вратата на "Панатинайкос".

Футболният вицешампион на България "ЦСКА 1948" беше много близо до сензация срещу гръцкия гранд "Панатинайкос", но в крайна сметка отпадна в III кв. кръг на Лигата на конференцията. "Червените" загубиха с 1:2 след продължения реванша в София и след 1:1 в Атина преди седмица приключиха участието си в европейските клубните турнири.

Гостите можеше да затворят двубоя още в редовното време, след като откриха резултата в 60-ата мин. чрез Леви Гарсия. Само че домакините на полупразния ст. "Васил Левски" не се предадоха и стигнаха до изравнителен гол в 87-ата, дело на капитана Лаша Двали след изпълнение на корнер.

Всички усилия отидоха болезнено на вятъра още в петата минута на първото продължение. Тогава вратарят на "1948" Петър Маринов излезе неразчетено при центриране отляво и вместо да избие топката, я подаде с юмрук на влезлия като резерва Сирил Десерс, който на празна врата се превърна в герой за ПАО.

Така "ЦСКА 1948" се сбогува с Европа без загуба в редовното време. В предишния кръг "червените" елиминираха словашкия "Спартак" (Търнава) след две нулеви равенства и изпълнение на дузпи на реванша в София.

Като цяло българският тим отново се представи достойно срещу претенциозния състав на "Панатинайкос", неутрализирайки предполагаемата разлика в класите на футболистите от двата състава. Все пак "зелените" от гръцката столица имаха предимство в основните статистически показатели в атака: 20:12 удара към вратата, от които 11:5 в очертанията.

ОТЗИВИ

“Искам да поздравя момчетата. Просто една грешка в защита през продължението доведе до победата на "Панатинайкос" - обобщи треньорът на "ЦСКА 1948" Александър Александров. - Опитахме се да играем футбол, да ги пресираме, да създаваме ситуации. Просто трябваше да вкараме един гол повече. Много положения създаваме срещу такива съперници, които трябва да си ги вкарваме. Няма как да биеш, без да вкараш. Трябва да работим върху това, за да може да реализираме повече голове. Футбол е, стават грешки. Но да не омаловажаваме и "Панатинайкос". Това са класни футболисти, нормално е да създават ситуации. Доволен съм и от двата мача. Малко не ни достигна да продължим в следващия етап. Не трябва да сваляме гарда. Разочарован съм. От една страна съм щастлив, че играхме добре, но има тъга, защото имаше шанс да продължим."

"Липсваше ни малко опит, иначе отговорихме на това, което съперникът ни предложи - сподели пък капитанът и голмайстор Лаша Двали. - Играхме добре и не заслужавахме да загубим. Щастлив съм от представянето на нашия тим. Срещу такъв тип отбори трябва да реализираш своите положения. Борихме се много и сега ще се борим във вътрешния шампионат за по-предно място."