"Лудогорец" хвана с големи мъки последния влак за Европа

СПОРТАЛ Румънският защитник на "Локомотив" (Пд) Андрей Киндриш (вдясно) е вдигнал опасно високо крак, за да избите топката от главата на нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей по време на днешния бараж в Разград.

"Лудогорец" е последният представител на България в европейските клубни турнири по футбол през сезон 2026/27. Това стана, след като вече бившият шампион на страната спечели баража срещу "Локомотив" (Пд), игран в Разград. Това обаче стана с голямо ходене по мъките - с дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха без голове. При дузпите пък домакините трябва да благодарят горещо на вратаря си Хендрик Бонман, който хвана три удара.

Във втори пореден мач "Лудогорец" не беше воден от треньора Пер-Матиас Хьогмо, а от помощника му Микаел Старе. Обяснението към момента от разградския клуб е, че норвежецът е в отпуск по лични причини. Но в Швеция вече се появи информация, че Хьогмо е вече уволнен.

В крайна сметка "Лудогорец" все пак закърпи сезона и се класира за Европа, след като завърши на трето място в първенството и отпадна на 1/2-финалите за Купата на България. "Локомотив" пък пропиля и втория си шанс за евротурнирите, след като преди това загуби с дузпи и финала за Купата.

В редовното време вратарят на "Локомотив" Боян Милосавлйевич имаше определено повече работа от колегата си отсреща Хендрик Бонман. Той спаси два опасни удара на Ерик Биле и по един на Петър Станич и на Сон. А пък бразилският защитник на пловдивчани Лукас Риан изби пред голлинията топката след шут на Ивайло Чочев.

В 78-ата минута Бонман спаси единствения опасен удар във вратата му в редовното време - на Андрей Киндриш. А в продълженията германецът отрази и шут на новия български национал Ефе Али, а сетне и на нидерландския нападател Жоел Зварц. Имаше опасност и в другата посока - в 111-ата минута влезлият като резерва испански нападател на "Лудогорец" Алберто Салидо улучи напречната греда.

Въпреки отличните си изяви Милосавлйевич бе сменен в 120-ата минута с резервния страж Петър Зовко, тъй като босненецът е по-добър дузпаджия. Той успя да оправдае очакванията веднъж, спасявайки удар на Квадво Дуа. Бонман пък бе значително по-ефективен и хвана дузпите на Ефе Али, Лукас Риян и Жоел Зварц.

ОТЗИВИ

След мача пом.-треньорът на "Лудогорец" Михаел Старе не коментира продължаващото отсъствие на Хьогмо и се измъкна, че те продължават да имат договори с клуба. "Това беше тежък сезон за "Лудогорец" и беше важно да спечелим този мач, за да се класираме за евротурнирите. Тежък сезон, но "Лудогорец" отново ще бъде на върха скоро. Мисля, че имахме доста положения. На моменти играхме по-бавно в атака, винаги може да се създават повече положения, за да се печелят такива мачове в 90 минути. В продълженията свалихме нивото, но заслужавахме да победим. Ние играем по-добре под напрежение, футболистите ни се нуждаят от напрежение. Те бяха концентрирани преди двубоя, съдейки от разговорите ни с тях", каза Старе.

Наставникът на "Локомотив" Душан Косич заяви: "Много е трудно да се говори след такъв двубой. Имахме нашите положения, играчите дадоха всичко от себе си. Те заслужаваха повече, но футболът е такъв, че невинаги получаваш това, което заслужаваш. Направихме сериозен скок този сезон, но и той не беше достатъчен, за да играем в Европа. Горд съм с отбора. Имаме и няколко много млади играчи, които играят на високо ниво. Днес техният вратар беше страхотен. Ще трябва да практикуваме повече изпълнението на дузпите. Изключително съм ядосан на футбола за случилото се, но така се случва в живота. Имахме уникален сезон. Футболистите никога не се оплакваха, а търсеха излизане от трудните ситуации."