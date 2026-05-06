"Астън Вила" триумфално стигна първи финал в Европа от 43 години

"Астън Вила" се класира с гръм и трясък за първия си финал в европейските клубни турнири от 43 години насам. Тимът от Бирмингам бе с класа над гостуващия "Нотингам Форест" в 1/2-финал-реванш в Лига Европа и го победи с 4:0, постигайки общ резултат 4:1. И това беше най-малкото, с което "Нотингам" се размина, предвид убийственото темпо и офанзивен стил, които наложи воденият от треньора Унай Емери отбор. Испанският специалист се доказа отново като голям майстор в турнирните двубои (б.ред. - той има 4 трофея в Лига Европа - 3 със "Севиля" и 1 с "Виляреал"). А сред играчите му изпъкнаха английският национал Оли Уоткинс и аржентинският халф Емилиано Буендия, които вкараха първите две попадения - съответно в 36-ата мин. и в 58-ата., като при първия гол Буендия направи страхотен пробив и асистенция. Футболният празник за феновете на "Вила" бе допълнен от шотландеца Джон Макгин, който отбеляза последните два гола - в 77-ата и 80-ата минута.

"Астън Вила" има финал в бившия турнир на КЕШ през 1983 г., който печели с 1:0 срещу "Байерн". Сега съперник в последния двубой в Лига Европа на 20 май в Истанбул ще бъде "Фрайбург", който би с 3:1 "Брага" в Германия и постигна общ резултат 4:3. За домакините вкараха Лукас Кюблер на два пъти - в 19-ата и 72-ата минути и Йохан Манзамби в 41-ата. Голът на Пау Виктор в 79-ата минута се оказа само почетен за "Брага". За "Фрайбург" това ще е първи финал в Лига Европа от 5 участия до момента.

1/2-ФИНАЛИ В ЛИГА ЕВРОПА 2025/2026

"Астън Вила" - "Нотингам Форест" 4:0 / в първия мач 0:1

"Фрайбург" - "Брага" 3:1 / 1:2

Финал: "Астън Вила" - "Фрайбург" 20.V (22:00 ч., ст. "Бешикташ", Истанбул)

АНГЛИЙСКИ КЛУБ ЩЕ СПОРИ И ЗА ЛИГАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

В третия по сила турнир в Европа - Лигата на конференцията, се стигна до финал, който ще противопостави пълни дебютанти. За "Райо Валекано" и "Кристъл Палас" това не е само първи мач за трофей в Европа, но и първо участие в този турнир изобщо.

Бразилецът Алешандре Алемао донесе отново победа с 1:0 за "Райо Валекано" срещу "Страсбург" с гол в 42-ата минута, след като миналия четвъртък именно той вкара за успеха с 1:0 в Испания. Така се получи общ резултат 2:0 от двата мача. Домакините от "Страсбург" имаха шанс поне да изравнят, но парагваецът Хулио Енсисо изпусна дузпа в четвъртата минута след 90-ата.

"Кристъл Палас" победи "Шахтьор" (Донецк) и във втория двубой, този път с 2:1 в Лондон. Това осигури на "орлите" общ резултат 5:2. Педриньо от "Шахтьор" си вкара автогол в 25-ата минута, но съотборникът му Егуиналдо изравни в 34-ата. Победата за "Кристъл Палас" донесе Исмаила Сар в 52-ата минута.

Финалният мач между "Райо Валекано" и "Страсбург" ще е на 27 май в Лайпциг.

1/2-ФИНАЛИ В ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 2025/2026

"Страсбург" - "Райо Валекано" 0:1 / 0:1

"Кристъл Палас" - "Шахтьор" (Донецк) 2:1 / 3:1