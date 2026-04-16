Българското участие в евротурнирите приключи след опит за чудо

Х/ АЕК Защитникът на "Райо Валекано" Пеп Чавария (вляво) влиза за топката на мексиканския национал в състава на АЕК Орбелин Пинеда по време на реванша в Гърция.

И последният български футболист в европейските клубни турнири по футбол приключи участие. Това стана, след като АЕК, където е Мартин Георгиев, беше елиминиран на 1/4-финалите в третия по сила турнир - Лигата на конференцията. Гръцкият тим всъщност бе близо до чудо, но не успя да издържи.

АЕК беше загубил с 0:3 от "Райо Валекано" в Испания в първия 1/4-финален мач, но на реванша успя да върне трите гола пасив. Атиняни поведоха тъкмо с 3:0 след попадения на анголския национал Зини в 13-ата и 51-ата минути. Между тях вкара и румънският национал Разван Марин в 36-ата от дузпа. В АЕК помечтаха за 1/2-финала, но само за 9 минути, тъй като в 60-ата Иси Паласон намали за "Райо Валекано" и така осигури на тима си място в следващата фаза. Българският национален защитник остана неизползвана резерва в мача.

Следващият съперник на "Райо Валекано" ще бъде френският "Страсбург", който поднесе изненадата на вечерта в турнира и победи "Майнц 05" с 4:0 като домакин, след като миналия четвъртък загуби с 0:2 в Германия. Точни бяха Себастиан Нанаси (26), Абдул Уатара (35), Хулио Енсисо (69) и Емануел Емега (74).

Във втория по значимост турнир - Лига Европа, пък ще има английски 1/2-финал, т.е. със сигурност ще има тим от Премиър лийг на финала в Истанбул на 20 май. "Астън Вила" не срещна проблеми в реванша срещу "Болоня" и спечели този път с 4:0, като постигна общ резултат 7:1 от двата мача.

"Нотингам Форест" пък победи с 1:0 португалския Порто като домакин и го елиминира с общ резултат 2:1. Двубоят на стадион "Сити граунд" бе предрешен до голяма степен още в 6-ата минута, когато централният защитник на "Порто" Ян Беднарек си изкара директен червен картон за грубо нарушение срещу Крис Ууд. С човек повече "Нотингам" поведе чрез Морган Гибс-Уайт в 12-ата минута и задържа аванса до края.

1/4-ФИНАЛИ В ЛИГА ЕВРОПА 2025/2026, РЕВАНШИ

"Бетис" - "Брага" 2:4 / в първия мач 1:1

"Селта" - "Фрайбург" 1:3 / 0:3

"Нотингам Форест" - "Порто" 1:0 / 1:1

"Астън Вила" - "Болоня" 4:0 / 3:1

1/2-ФИНАЛИ

"Брага" - "Фрайбург" 30.IV / 7.V

"Нотингам Форест" - "Астън Вила" 30.IV / 7.V

1/4-ФИНАЛИ В ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 2025/2026, РЕВАНШИ

АЗ "Алкмаар" - "Шахтьор" (Донецк) 2:2 / в първия мач 0:3

"Фиорентина" - "Кристъл Палас" 2:1 / 0:3

АЕК (Атина) - "Райо Валекано" 3:1 / 0:3

"Страсбург" - "Майнц 05" 4:0 / 0:2

1/2-ФИНАЛИ

"Шахтьор" - "Кристъл Палас" 30.IV / 7.V

"Райо Валекано" - "Страсбург" 30.IV / 7.V