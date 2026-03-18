Български футболен национал стигна 1/4-финал в Европа

ЕПА/БГНЕС Мексиканският халф на АЕК (Атина) Орбелин Пинеда (вдясно) дебне за грешка словенския национал от "Целье" Свит Сешлар по време на днешния мач в Гърция.

Само един български футболист успя да достигне до 1/4-финалите на европейските клубни турнири през този сезон. Националът Мартин Георгиев се класира с АЕК (Атина) сред последните останали 8 отбора в Лигата на конференцията. Гръцкият клуб загуби с 0:2 като домакин от словенския "Целье" в реванш от 1/8-финалите, но продължи, благодарение на победата си с 4:0 като гост в първия мач. Доскорошният защитник на "Славия" остана на резервната скамейка в този мач. Съперник на АЕК в 1/4-финалите ще е "Райо Валекано".

Другият българин на 1/8-финалите в този турнир - вратарят на младежкия национален отбор Пламен Андреев, обаче приключи участието си заедно с тима си "Лех" (Познан). Андреев остана резерва при победата с 2:1 в гостуването срещу "Шахтьор" (Донецк), което се игра в Краков, заради войната в Украйна. Полският тим обаче бе загубил в първия мач с 1:3 и в крайна сметка отпадна.

В Лига Европа "Олимпик" (Лион) и "Щутгарт" не прескочиха 1/8-финалите след загуби с по 0:2 в реваншите си. Френският тим отстъпи като домакин срещу "Селта" и отпадна с общ резултат 1:3, а "Щутгарт" падна втори път от "Порто" и е аут след общ баланс 1:4.

В най-интересния двубой на вечерта "Болоня" елиминира "Рома" след успех с 4:3. Редовното време на мача в Рим завърши 3:3 и се стигна до продължения, след като първият двубой бе завършил 1:1. Голът, който определи изхода на италианския сблъсък, бе вкаран от Николо Камбиаги в 111-ата минута. В следващата фаза "Болоня" ще се изправи срещу "Астън Вила", който постигна нова победа над "Лил", този път с 2:0 в Бирмингам, като се класира напред общо с 3:0.

1/8-ФИНАЛИ В ЛИГА ЕВРОПА, РЕВАНШИ

"Брага" - "Ференцварош" 4:0 / в първия мач 0:2

"Мидтиланд" - "Нотингам Форест" 0:3 след дузпи, 1:2 в ред. вр. и прод. / 1:0

"Фрайбург" - "Генк" 5:1 / 0:1

"Олимпик" (Лион) - "Селта" 0:2 / 1:1

"Рома" - "Болоня" 3:4 след прод., 3:3 в ред. вр. / 1:1

"Астън Вила" - "Лил" 2:0 / 1:0

"Порто" - "Щутгарт" 2:0 / 2:1

"Бетис" - "Панатинайкос" 4:0 / 0:1

1/4-ФИНАЛИ

"Брага" - "Бетис"

"Фрайбург" - "Селта"

"Порто" - "Нотингам Форест"

"Болоня" - "Астън Вила"

Първите мачове са на 9.IV, а реваншите са на 16.IV

1/8-ФИНАЛИ В ЛИГАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, РЕВАНШИ

АЕК (Атина) - "Целье" 0:2 / 4:0

АЕК (Ларнака) - "Кристъл Палас" 1:2 след прод., 1:1 в ред. вр. / 0:0

"Майнц 05" - "Сигма" (Оломоуц) 2:0 / 0:0

"Раков" - "Фиорентина" 1:2 / 1:2

"Райо Валекано" - "Самсунспор" 0:1 / 3:1

"Шахтьор" (Донецк) - "Лех" (Познан) 1:2 / 3:1

"Спарта" (Прага) - АЗ "Алкмаар" 0:4 / 1:2

"Страсбург" - "Риека" 1:1 / 2:1

1/4-ФИНАЛИ

"Шахтьор" (Донецк) - АЗ "Алкмаар"

"Кристъл Палас" - "Фиорентина"

"Райо Валекано" - АЕК (Атина)

"Майнц 05" - "Страсбург"

Първите мачове са на 9.IV, а реваншите са на 16.IV