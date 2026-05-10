Наш национал стана шампион на Гърция

Мартин Георгиев спечели златен медал в Суперлигата след само 4 месеца в АЕК

Днес, 00:28
Мартин Георгиев беше представен през януари като футболист на АЕК и само 4 месеца по-късно стана шампион на Гърция.
X/AEK
Футболният национал Мартин Георгиев стана шампион на Гърция с отбора на АЕК. Днес клубът от Атина победи драматично "Панатинайкос" с 2:1 с гол в добавеното време, а същевременно ПАОК и "Олимпиакос" завършиха 1:1. Така АЕК е недостижим на първото място със 70 т. два кръга преди края, а ПАОК и "Олимпиакос" са с по 62 и в оставащите два мача ще спорят за втората позиция, която дава право за директно класиране в Шампионската лига. АЕК вече се си осигури такава квота. "Панатинайкос" е четвърти с 51 точки.

Георгиев остана неизползвана резерва срещу ПАО, а шампионското попадение вкара резервата Жоао Марио в 3-ата минута след 90-ата.

 

Така тимът, воден от сръбския треньор Марко Николич, спечели 13-ата си титла и първа от сезон 2022/23 насам.

Мартин Георгиев успя да спечели златен медал след едва 4 месеца в новия си клуб. Той премина в АЕК от "Славия" през януари срещу 2 млн. евро, но нямаше голям принос за успеха, тъй като все още минава период на адаптация. През този сезон той записа само два мача в гръцката Суперлига. Той успя да стигне с АЕК и до 1/4-финалите в Лигата на конференцията. Георгиев е единственият български футболист до момента, който става шампион в чужбина през този сезон.

 

 

